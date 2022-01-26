小編今天（26日）精選5件不可不知的國內外財經大事。近期台股受到疫情、升息、俄烏情勢等不確定因素干擾呈現下跌，台股月內已大跌近千點，讓不少投資人哀號，官股券商也出手護盤，並以權值股做為主要標的。

【1】護盤不手軟 鎖定加碼13檔權值股 官股連買303億

「元月行情」夢碎！官股券商護盤急急如律令，官股25日再買超112.11億元，超過21日的105.8億元，再創史上第四高，累計連6日共買超303.66億元。官股主要鎖定權值股積極加碼，近6日累計買超股仍以台積電最多、逾50億元，長榮及環球晶等各10億元以上。

【2】市場恐慌加劇 VIX元月狂飆逾100％ 史上最大開年漲幅

由於聯準會（Fed）即將升息、通膨飆升與疫後經濟復甦出現變數，投資人不安情緒一波接著一波，加上烏克蘭緊張情勢升高，市場恐慌情緒一舉爆棚，美股波動率指數（VIX）1月迄今累計狂飆逾100％，將創有史以來開年頭一個月最大漲幅紀錄。

【3】護盤不手軟 點火中小型電子股 投信進場撿便宜

牛年封關前，空方訊息重創台股，25日台股跌破季線，投信無懼市場恐慌，銜命進場護盤，25日再出手買進台股集中及櫃買合計達50.43億元。分析師認為，護盤資金發威下，台股有望在金虎年開紅盤迎接報復性反彈。

【4】大摩：美股劇震 修正還沒結束

美國聯準會（Fed）升息在即，加上俄烏緊張局勢升溫，令美股24日盤中暴跌，但尾盤在散戶逢低搶進下逆轉收高，震盪幅度創下2008年金融危機以來最大。摩根士丹利投資長威爾森（Mike Wilson）警告，投資人狂買舉動令人不安，標普500指數恐怕再跌10％。花旗銀行也認為，美股進入修正階段，市場將維持震盪格局。

【5】牛年封關前一日 外資大賣超

俄烏可能掀戰火，美歐股市大幅震盪，美股四大指數更上演大怒神走勢，加上高盛預測美股第四季財報不佳，聯準會縮表升息在即，台股在封關前不願意抱股過年賣壓湧現，台股25日加權指數大跌287.92點，收在17,701.12點。