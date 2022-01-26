The Navy says efforts are underway to recover an F-35C stealth fighter in the South China Sea after the jet crashed while landing; the incident leaving six sailors and the pilot injured. @MattGutmanABC on why the Chinese are interested in the wreckage. https://t.co/NG5oRyqiM9 pic.twitter.com/j80nDu3ANW — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 26, 2022

1架美國海軍F-35C 24日在南海執行例行任務，準備降落「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母時發生意外，戰機撞及甲板，掉落海中，飛行員雖然彈射逃生，但卻造成7人受傷。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）和《動力》（The Drive）網25日報導，美國海軍說，正評估各種選擇，以撈回掉落南海的隱型戰機。美方正盡一切努力，設法盡量撈回所有的戰機殘骸，以避免敏感元件，還有攸關戰機先進戰力的敏感情資落入中俄等對手的手中。

駐日本的美國海軍第7艦隊（Seventh Fleet）證實，由於這架F-35C戰機24日早降落航母失敗，已掉落南海。而先前美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）公共事務處不願證實，甚至否認相關細節。

F-35C戰機在「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母起降

美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）周二證實，戰機在降落時撞到飛行甲板，隨即墜海。不過，他也表明，目前沒有其他細節可提供。

不過，關於受傷人員方面，藍福特說，包括駕駛在內，共有7人受傷。其中駕駛和兩名水兵由軍用直升機送往菲律賓馬尼拉治療，而另外4名水手則由艦上醫護人員醫治傷勢。有些人的傷勢已無大礙，其他人的狀況則已穩定。