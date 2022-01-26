隨著年節的到來，街頭巷尾充滿過年氣氛，市場內採買年貨人潮絡繹不絕，林口警分局25日一早就來到熱鬧的林口舊街傳統市場，要對來往的鄉親宣導預防犯罪的重要資訊，而因應近期疫情嚴峻，全程穿著密實的防護衣、配戴口罩、保持防疫社交距離，造型獨特的大頭警察娃娃手舉防搶(竊)、反詐騙及拒酒駕的立牌，手持大聲公走動式宣導，可愛超萌模樣吸引民眾目光。

林口警分局在林口舊街傳統市場宣導預防犯罪的重要資訊，全程穿著密實的防護衣、配戴口罩、保持防疫社交距離，造型獨特的大頭警察娃娃手舉防搶(竊)、反詐騙及拒酒駕的立牌，可愛超萌模樣吸引民眾目光。(林口分局提供)

林口警分局在林口舊街傳統市場宣導預防犯罪的重要資訊，全程穿著密實的防護衣、配戴口罩、保持防疫社交距離，造型獨特的大頭警察娃娃手舉防搶(竊)、反詐騙及拒酒駕的立牌，可愛超萌模樣吸引民眾目光。(林口分局提供)

年關將近，尤其在人群雜沓的傳統市場，一直以來是宵小光顧的熱點，林口警分局以最貼近地方風俗習慣的方式，提醒民眾留意防搶與防竊，留意身上財物，勿讓宵小有可乘之機。另外，111年加強重要節日安全維護工作，也自1月24日晚上10時起至2月7日24時止，為期15天，此次的掃街宣導活動，結合了警察志工及銀行行員共同參與，透過警民合作，共同維護年節的治安，讓民眾皆能過好年。

林口警分局在林口舊街傳統市場宣導預防犯罪的重要資訊，全程穿著密實的防護衣、配戴口罩、保持防疫社交距離，造型獨特的大頭警察娃娃手舉防搶(竊)、反詐騙及拒酒駕的立牌，可愛超萌模樣吸引民眾目光。(林口分局提供)

林口警分局表示，隨著農曆春節即將到來，警方也提供多項為民服務的措施，例如民眾若要提領大量現金可向警察申請護鈔、舉家外出可申請巡邏服務。除此，也呼籲民眾，年節期間到處車水馬龍，要注意行車安全，尤其千萬不要「酒後駕車」，以免害人害己。而面對疫情的擴散，出門一定要戴口罩、勤洗手、保持防疫社交距離等，防疫不鬆懈，平安健康過好年。