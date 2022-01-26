由網銀、橘子(6180)、華義(3086)、昱泉(6169)、新光金創投共同成立的創夢市集，再度成功孵化一間新創遊戲公司，領投的夕暮公司所開發的《炎姬Homura Hime》，將由日本獨立遊戲發行商PLAYISM發行，預定2023年推出。

《炎姬Homura Hime》在2018年的放視大賞中曝光，獲得評審一致好評，並在2020年報名創夢市集，之後順利成為第七梯次加速器的校友，並獲得創夢市集的投資，同時順利取得行政院國家發展基金創業天使投資方案綠色通道的核定，成為國發天使跟投的投資案。

在經過創夢市集所提供各項輔導支資源，更邀請知名遊戲製作人擔任團隊的專業導師深度陪伴引導下，除了逐步優化遊戲核心玩法及美術設計，讓整體遊戲內容大幅進化，也獲得國際發行商的青睞。創夢市集也在公司治理與運營層面給予專業協助，健全一間新創遊戲公司從設立至今能穩定營運。

《炎姬Homura Hime》是一款日系動畫風格並結合3D立體彈幕的爽快第三人稱動作遊戲。PLAYISM一直致力於獨立遊戲的推廣，《炎姬Homura Hime》將由該公司推廣到全球。

創夢市集持續孵化國內新創事業，今年第九梯次的最終決選上周落幕，本次參與決選的14組團隊，創夢市集將會選出入選第九梯次的優質團隊，並會與最終入選團隊共同深度討論發展方向與所需資源，於2月起正式啟動為期12周的客製化輔導課程，從安排一對一的外部專家與內部股東專業雙軌制業師服務，到針對各團隊發展關鍵需求，提供資源與網絡對接協助等。入選團隊更有機會於輔導結束後獲得來自創夢市集與股東集團的直接友善投資。