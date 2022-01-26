已退休的海軍軍官學校資訊管理系、電機工程系的系主任龔榮源、李仁軍，及前系主任陳新得，因未經許可在高雄科技大學、崑山科技大學兼課，遭監察院移送懲戒，懲戒法院將龔榮源、李仁軍各記過2次，陳新得部分兼課期間未兼任官校行政職非公務員，記過1次。

同案遭監院移送的前資管系主任鄭立國，懲戒法院認定他違法行為都在2016年7月31日前，移送到法院已逾5年，依公務員懲戒法應予以免議之判決。

監察院移送指出，龔榮源未經許可在高雄科技大學電訊工程系兼課，自2014學年度至2019學年度止，每週3至6小時，龔榮源自述兼課多為週五辦公時間，並有依規定辦理請假，惟海軍軍官學校假單僅保存2年，故無相關請假紀錄可供查驗。

另李仁軍在2013年到2017學年度止，每週違法兼課3至6小時，鄭立國未經許可在高雄科技大學電訊工程及微電子工程系兼課，且他在2020年2月19日出境前往加拿大後即未返國，無法查證有無請假，又該校假單僅保存2年，亦無相關請假紀錄可供查驗。

陳新得未經許可在於崑山科技大學電機工程系兼課，但他2012學年度第1學期為辦公時間外，近年均為夜間或假日兼課，故未請假。

懲戒法院認為，公務員兼任教學或研究工作或非以營利為目的之事業或團體之職務，應經服務機關許可，龔榮源、李仁軍、陳新得的行為將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要，判決記過。