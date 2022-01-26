半導體設備代理商蔚華科（3055）與矽基分子電測科技合作的新冠肺炎病毒快速檢測晶片系統，已完成臨床驗證142例，並於2021年底取得衛福部緊急使用授權（EUA），預計2022年2月上市銷售。這是世界首創新冠病毒快速檢測晶片取得緊急使用授權，蔚華科推動半導體檢測跨時代應用，與合作夥伴共創國產新醫材防疫里程碑。

世界首創的新冠病毒快速檢測晶片問世，有賴許多單位與人員的齊心合作，包括運用中央研究院物理所量子電子元件實驗室團隊先期開發已取得台灣及美國專利的生物矽基場效電晶體（Bio-FET）平台，結合矽基分子電測自行開發的新世代檢測技術與製程，再由國研院儀科中心所負責的醫材加速器協助進行安規驗證，最後由高雄榮總完成臨床驗證分析，終於使高靈敏度且高準確度的新冠病毒快速檢測晶片獲EUA核准。

該系統由中研院與矽基分子一同開發，蔚華科則負責串接晶片投產、封裝、測試與設備製造。矽基分子電測執行長褚家容表示，相較於現行檢測方式，新冠病毒快速檢測晶片單次樣本檢測只需3分鐘，包括檢體、陰性陽性樣本對照及作業時間等完整檢測流程可在20分鐘內取得檢測結果。

褚家容表示，新冠病毒快速檢測晶片能順利取得EUA並準備上市銷售，深耕半導體整合解決方案30餘年的蔚華科扮演最佳推手角色，在蔚華科董事長陳有諒及副董事長秦家騏的支持下，成功催生生醫及半導體跨領域整合成功，積極推動系統開發至量產的進程，協助矽基分子電測快速突破進入量產面臨的種種瓶頸。

秦家騏表示，蔚華科在新冠病毒快速檢測晶片開發期間，以半導體測試及系統整合的核心能力，協助推動產品開發及系統整合，在取得EUA核可後，也將繼續透過蔚華科在半導體業的影響力，協助推動產業鏈的上下游串連，讓新冠病毒快速檢測晶片在量產上市的過程更加順利。

高雄榮總副院長陳垚生指出，新冠病毒快速檢測晶片系統經新冠病毒核酸臨床檢測結果，敏感性96.8％，特異性95.1％，且Ct值35以下的檢體，陽性一致率為100％。換言之，核酸不需經過擴增，對於體內病毒含量極低的感染初期或無症狀新冠肺炎患者，準確率達95％以上，將對防疫檢測及疫情提供極大助力，可讓病人及早隔離或治療，避免社區感染，提升早期快速檢測能量。