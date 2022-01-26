111學年大學學測於1月21日至23日登場，結果高雄一名學測考生於24日確診，導致近百師生全部被匡列隔離。經疫調後發現，該名確診考生於21日就出現症狀，但他仍抱病應考，有較激進的網友認為應公布該考生身分、考試成績等，不過也有許多網友認為該考生的行為合理，是政府沒有做好配套措施才逼迫考生這麼做。

高雄市衛生局25日晚間證實，日前確診的案18492為學測考生，包括接觸過的其他考生、監考人員、同高中接觸者等，共匡列居家隔離67人、自主健康管理147人。疫調後發現，該名考生於21日發病，出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，等考完試後才在23日接受採檢，最終於24日確診，Ct值21.2。

此案引起各界關注，PTT網友討論也相當熱絡。有網友表示，其他考生們為了應試準備許久，好不容易可以稍微休息準備過年，結果卻因接觸被匡列、隔離，認為該確診考生「真是自私鬼」，還有網友批評「這種連公民素養都沒有應該也沒資格讀大學啦，有症狀還跑去考試，傻眼」。

不過有更多網友則是分析指出，先前大考中心曾宣布確診學生不得應考還不提供補考，但今年考生採用考招新制，若學測缺席將影響到後續所有分發，連7月的指考也救不回來，雖然被全台家長罵爆後緊急提出補救措施，但卻複雜且充滿限制，因此認為是政策太爛迫使考生「必須」這麼做。

除此之外，還有網友指出「現在政府的態度，你第一天考完確診，把整間教室的人都抓去隔離也不意外，同班一整群同學被你害到+365看你高三下怎麼過」、「對，搞不好同一間的還要感謝他沒講，不然一起被加365就搞笑了」。