國民黨智庫國政基金會24日舉辦修憲公聽會，受邀出席的文化大學政治系教授楊泰順提到，現在年輕人多「靠爸族」，認為降低投票年齡要冷靜；民進黨議員參選人顏若芳晚間則表示，「靠爸族」標籤請還給國民黨公子哥軍團，並點名連勝文、顏寬恒。對此，昔擔任顏寬恒發言人的白喬茵則回酸顏若芳「好啦，咱們都不靠爸，咱們靠房客最穩妥」。

顏若芳24日晚間在臉書表示，楊泰順老師，「靠爸族」標籤請還給國民黨公子哥軍團，稱自己並不認同楊所說的，質疑楊是否跟台灣年輕世代脫節太久？許多有創意又能夠自主的年輕朋友滿街跑，且「靠爸族」應該要問一下國民黨的連勝文、顏寬恒吧？怎麼把自己的狹隘觀念放在努力為生活奮鬥的年輕朋友呢？而且年輕朋友是國家未來的棟樑，如此唱衰自己國家的希望與未來，這樣的人如何為人師表？

顏若芳談「靠爸族」，點名連勝文、顏寬恒。（圖／摘自顏若芳臉書）

對此，白喬茵昨在臉書表示，楊泰順教授說「千禧年以後的產生很多靠爸族」，此話當然有檢討的空間，因為一口氣否定不少年輕人的努力，但拉連勝文、顏寬恒出來酸的民進黨前發言人顏若芳，真的也沒高級到哪裡去！「人家討論投票年齡下修影響的層面和優缺點，難道你腦袋空到只能和別人比拚哪黨的靠爸族多？」

白喬茵指出，降低投票年紀似乎已是國際上不可擋的趨勢，德國、加拿大、英國1970年就下修到18歲；美國、荷蘭，隔年1971年跟進；澳洲1973年；法國1974年；而亞洲這頭的日本和韓國也分別在2016年、2020年做出調整。「顏若芳如果你不想和別人進行理性的政策討論，那起碼不要把議題導向政黨對立和仇恨可嗎？膩得要死欸。」

白喬茵更直言，這社會就是凡事政治思考，才會讓人厭煩無比，一堆政治人物為了延續政權不惜欺騙、造假、壟斷，然後下面那些也想上位的人，為了初選也跟著搏版面、垃圾話滿天飛。