美國職棒2022名人堂獲選名單正式公布！紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)以77.9%得票率順利進軍古柏鎮(75%為過關門檻)，他在去年首度獲得名人堂投票資格，就順利入選，此外他也是去年公布的30人中唯一獲選的球星，完全嶄露頭角！

Big love for Big Papi.



David Ortiz is a first-ballot Hall of Famer. pic.twitter.com/wEtLLHalXv — MLB (@MLB) January 25, 2022

令人遺憾的是邦茲(Barry Bonds)、克萊門斯(Roger Clemens)、羅倫(Scott Rolen)、席林(Curt Schilling)等名將全都挑戰失敗，分別以66%、65.2%、63.2%、58.6%抱憾出局，其中邦茲、克萊門斯和席林都是生涯第10次、也是最後一次挑戰，這代表他們將徹底失去資格。

強打索沙(Sammy Sosa)也是第10年叩關，但他得票率僅18.5%，相當悽慘，另外與歐提茲同樣為紅襪球星的曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)第6次挑戰，以28.9%投票率落選，不過他還有4年機會，受人矚目的羅德里格茲(Alex Rodriguez)首年獲得資格，以34.3%落選。

David Ortiz got 77.9% of the vote. pic.twitter.com/apRDKfOGNM — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) January 25, 2022

而曾為洋基效力的球星塔謝拉(Mark Teixeira)、薛菲爾德(Gary Sheffield)、派提特(Andy Pettitte)、阿布瑞尤(Bobby Abreu)都中箭落馬，分別拿到1.5%、40.6%、10.7%、8.6%得票率，但他們也都還有機會，塔謝拉首年獲資格還剩9年，薛菲爾德剩2年、派提特剩6年，而阿布瑞尤則還有7年挑戰權。