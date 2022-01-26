跨性別網紅小A辣2020年10月前往泰國進行性別置換手術後，不僅臉蛋與身材變得更加精緻、凹凸有致，也順利成為法律上的女人，但他卻仍然不滿足，近日他自爆已完成俗稱「螞蟻腰手術」的肋骨形成手術，讓腰部曲線更加極致性感，驚人的手術過程及費用也因此曝光。

現年32歲的小A辣，在2020年期間不畏疫情特別飛到泰國，完成她人生中最重要的性別置換手術，讓她順利從男人變身為女人，名字也由原本的「黃柏軒」改為「黄唯恩」。不過這些都還不夠，剛經歷完重大手術的她，近日又再度向媒體《鏡週刊》自爆，自己已搶在過年前完成了肋骨成形手術。

小A辣透露，他去泰國動手術時經由跨性別姊妹的分享，才得知有俗稱「螞蟻腰手術」的肋骨成形手術，不過這項手術其實相當冷門，在台灣不超過10個人有做過，因此她經過審慎評估並與醫生研究許久後，才有醫生願意在1月初替她動刀。而手術時間大約3~4小時，需要1個禮拜的恢復期，最後她從原本的32腰縮小為28腰，讓整體身形看起來更加玲瓏有致。

小A辣解釋，肋骨形成術乍聽之下相當驚悚，但其實手術後不太會感到疼痛，她還打算將拿出來的肋骨製作成標本當作紀念，但目前沒有商家願意幫她做，她只好將肋骨冰在自家的冷凍櫃中，等到之後有機會再做成項鍊。

而替小A辣操刀的醫生則透露，肋骨成形術其實就是拿掉對生理功能較不重要的第11對、第12對肋骨，讓腰線更加明顯，適合跨性別人士及減肥成功但沒有腰部曲線的人，手術費用約為新台幣30萬元。但醫生也強調，這項手術畢竟還是從人體中拿出骨頭有一定的危險性，因此一般醫生還是會先建議選擇其他種整形方式。