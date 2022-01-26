國道1號南下163K台中后里路段，今(26日)凌晨零時許發生一起重大死亡車禍。一對夫妻開著銀色自小客車行經該路段時，突然失控自撞護欄，造成轎車翻覆，後方一輛高速黑色自小客車閃避不及又直接撞上，釀成翻覆客車內的廖姓夫妻傷重不治，黑色自小客駕駛受傷的性不幸慘劇，目前肇事原因正由國道警調查當中。

國道1南下后里路段，一輛自小客自撞護欄翻覆後再遭追撞，夫妻夾四腳朝天車內雙亡。(翻攝自記者爆料網)

警方調查，事發前，銀色自小客車由女性駕駛開車，在國道1號南下內側行駛，但經過163K后里路段時，整輛車突然失控猛烈撞上護欄，當場翻滾後四輪朝天，車體破碎，但後方一輛黑色自小客來不及閃避，又造成追撞。

警消獲報到場後發現，銀色自小客早已車體四散扭曲變形，車內一對男女遭夾在扭曲的車體中，警消利用派壞器材剪開車體，將兩人救出，當時已無生命跡象，經送醫仍然不治，警方查出兩人為夫妻關係。

自後方追撞的黑色自小客車男則幸運的僅受到輕傷，目前國道警察正調查事故原因中。