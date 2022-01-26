美國警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，外媒報導烏克蘭派兵鎮守已荒廢數十年的車諾比禁區（Chernobyl exclusion zone），原因是這裡是莫斯科通往烏克蘭首都基輔的最短距離，俄羅斯可能對此出兵。
《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述《紐約時報》（The New York Times）報導，烏克蘭已經派遣部隊鎮守車諾比禁區，防範俄羅斯入侵，原因是俄羅斯可能由這裡入侵烏克蘭。
車諾比位在烏克蘭北方，座落在俄羅斯直搗基輔的最短路程上。自1986年車諾比核電廠發生核災後，附近區域就劃設為禁區，荒廢數十年，宛如「鬼城」。
不過現在烏克蘭士兵扛起武器、設備巡視該區域，烏克蘭邊防局的沙赫萊丘克中校（Yuri Shakhraichuk）表示，「不論是否被汙染或是否沒人居住，這是我們的領土、我們的國家，我們必須捍衛。」
駐守車諾比的士兵，脖子上必須穿戴特定儀器以檢測輻射值，避免他們誤入高輻射區域。
沙赫萊丘克中校說，駐守這裡的軍隊沒有能力抵擋入侵，他們的目的是要偵測警告訊號。
目前車諾比仍有部份人員輪班留守，維護安全設備，一名員工表示：「我們不知道會先被什麼殺死，病毒、輻射，還是戰爭。」
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