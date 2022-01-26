美國警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，外媒報導烏克蘭派兵鎮守已荒廢數十年的車諾比禁區（Chernobyl exclusion zone），原因是這裡是莫斯科通往烏克蘭首都基輔的最短距離，俄羅斯可能對此出兵。

車諾比核電廠現況。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述《紐約時報》（The New York Times）報導，烏克蘭已經派遣部隊鎮守車諾比禁區，防範俄羅斯入侵，原因是俄羅斯可能由這裡入侵烏克蘭。

The shortest route from Russia to Ukraine’s capital, Kyiv, is from the north. And it passes through the isolated zone around the Chernobyl power plant, one of the most radioactive places on Earth.https://t.co/2fw1VvPVVs — The New York Times (@nytimes) January 22, 2022

車諾比位在烏克蘭北方，座落在俄羅斯直搗基輔的最短路程上。自1986年車諾比核電廠發生核災後，附近區域就劃設為禁區，荒廢數十年，宛如「鬼城」。

If #Russia invades #Ukraine, first assault "might" come from Belarus. All Russia has to do is take control of Chernobyl city which is on border with Belarus. Once Chernobyl falls, Kiev parliament can easily be bombed or PM/President can be arrested by Russian forces. pic.twitter.com/Skyp3cMLsL — Arjun U (@ArjunU711) January 25, 2022

不過現在烏克蘭士兵扛起武器、設備巡視該區域，烏克蘭邊防局的沙赫萊丘克中校（Yuri Shakhraichuk）表示，「不論是否被汙染或是否沒人居住，這是我們的領土、我們的國家，我們必須捍衛。」

Ukrainian troops have been sent to guard the Chernobyl radioactive exclusion zone amid fears Russia might invade.



The highly contaminated site is seen as a potential entry point for the Kremlin’s forces. https://t.co/VsBUTKZGXH — Metro (@MetroUK) January 25, 2022

駐守車諾比的士兵，脖子上必須穿戴特定儀器以檢測輻射值，避免他們誤入高輻射區域。

沙赫萊丘克中校說，駐守這裡的軍隊沒有能力抵擋入侵，他們的目的是要偵測警告訊號。

目前車諾比仍有部份人員輪班留守，維護安全設備，一名員工表示：「我們不知道會先被什麼殺死，病毒、輻射，還是戰爭。」