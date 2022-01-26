台灣的美女正妹主播記者各有各的特色，每年「改朝換代」時常引來網友發起討論，昨(25日)有網友在PTT八卦版發文問：「T台妹記者也太正了吧」，透露自己吃飯配新聞時發現一位美女主播，報新聞時有點兇兇的御姐感，更有人發現該記者胸前扣子幾乎快爆開超吸睛，好身材引發討論，引來柯南鄉民神出該主播李作珩的私下IG。

昨有網友在八卦版逗趣發文寫下：「如題啦，阿肥30歲魯宅工程師，吃飯配新聞，然後啊發現，這個記者妹子也太正了吧，不笑還有點兇兇的姊姊feel，不知道有沒有男友？有人知道嗎」，而照片中可見該主播是TVBS的記者李作珩，當天她穿黑色上衣加上藍色西裝外套，頂著一頭俏麗深咖短髮，戴著大口罩，露出一雙電眼，不苟言笑，表情看來十分專業。

PTT網友發文。（圖／翻攝自 PTT）

對此，有網樓歪樓問：「那個字怎麼念」、「珩，音恆，google就有的東西還來發廢文」、「胸口的扣子快崩了」、「李作珩真的很正，可以追她ig」、「唯一支持東森大佑之」、「李作珩，可以說是TVBS米倉涼子，超正」。

PTT網友找出李作珩的比基尼照。（圖／翻攝自 PTT）

而從李作珩的公開IG可知她的背景是2016年從師範大學國文系取得國文系學士學位後，再深造念政大國家發展研究所，畢業後進入職場。去年9月她分享工作感想，寫下：「小夜臨時被cue進棚，還要跟學者直接對談，但直到進棚前20分鐘，都還在趕頭條，朱立倫贏得驚濤駭浪，我是驚濤駭浪中下莊」，去年9月1日記者節，她也分享感觸說：「在物質時代，多數人被建立工作就是謀生手段，到了心靈時代，必須改變想法，建立自我存在意義」，引來粉絲稱讚：「作珩是最專業的美女主播」。