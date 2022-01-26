周二華爾街股市再度陷入劇烈震盪，主要指數開盤後走低，但近尾盤時重演周一的大逆轉秀，惟在聯準會的政策立場恐日益強硬，以及東歐地緣政治緊張局勢升高等諸多不確定性籠罩下，進場低接的買盤後繼乏力，加上科技股和晶片股再度遭到拋售，終場主要指數全面收黑，標普500指數跌逾1%，那斯達克指數大跌逾2%，費城半導體指數重挫3.7%，但也都遠離盤中低點。

★主要指數

道瓊工業指數收跌66.77點或0.19%，為34297.73點，盤中一度跌近819點，至日低33545.52點，也曾一度反彈上漲約226點，站上日高34591.04點，再次上演上下震盤逾千點的逆轉戲碼。

標普500指數跌53.68點或1.22%，為4356.45點，盤中一度下挫2.79%，終場則較1月3日創下的歷史高點下跌9.2%，仍是差點就確認跌入修正區（較高點下跌10%以上）。

那斯達克指數大跌315.83點或2.28%，為13539.30點。

費城半導體指數跌129.10點或3.71%，收在3350.85點。

用來衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數（VIX）連升6天，終場上揚4.21%，收在31.16點，創下2021年1月29日來新高，盤中一度急升20%。

★消息

為了應對俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍，以及可能隨時發動軍事攻擊的可能性，北約部隊已經進入待命狀態，美國則下令非必要人員離開烏克蘭，並要求數千位士兵進入高度戒備，以隨時準備進駐東歐。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）周二召開為期兩天的貨幣政策會議，市場將從中尋求有關該央行政策立場及未來升息路徑的相關訊息。

美國商務部公布針對台積電、三星電子和SK海力士等全球150家半導體供應商所做的調查結果，報告指出2021年晶片需求較2019年成長17%，而晶片荒將至少持續到今年下半年，由於市場供不應求的情況仍然嚴竣，晶片庫存中間值已從40天下滑至不到5天，這意味著晶片供應鏈仍相當脆弱。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，受訪企業認為未來6個月晶片市場供需嚴重失衡的問題不會消失。

IMF周二發布最新的「世界經濟展望」報告，基於美國和中國的成長前景轉弱，以及考量通膨造成的影響，將2022年全球經濟成長預測從去年10月預估的4.9%下修至4.4%，但是將2023年成長預測調升至3.8%。此外，IMF預期供應鏈中斷將加劇通膨，因此將已開發國家今年通膨預測從2.3%調升至3.9%，並預期今年新興國家平均通膨率為5.9%，但也預期隨著供需失衡的問題逐漸緩解，通膨壓力可望在年底減輕。

在避險資金進場，美國10年期公債殖利率一度跌至1.733%。

★分析

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli周二在其出具的報告中表示，雲霄飛車式的交易氣氛仍在，但並未跌破昨日低點。

GLOBALT資深投資組合經理Tom Martin表示，我們在修正區這條10%的界線載浮載沉，投資人想知道這個時候應該賣股保住資金，還是應該逢低買入，從昨天到今天的上下震盪，你會看到這兩者間的交戰。在提到備受關注的聯準會政策會議時，Martin表示，近來發布的經濟數據顯露一些轉弱的跡象，因此也有些想法認為聯準會或許會釋出較為鴿派的訊息。

高盛警告，一旦聯準會為了抑制通膨而加大收緊貨幣政策的力道，經濟活動可能受到影響，進而對股市造成衝擊。

★類股

標普500指數11大類股普遍下跌，僅能源股和金融股收高。

能源股大漲近4%，漲幅最大。東歐和中東地區的地緣政治緊張局勢使供應可能趨緊的預期升高，進而帶動原油價格上漲。

在升息前景籠罩下，成長型的非必需消費品類股跌1.8%，科技股和通訊服務股均大跌逾2%。

★重磅股

五大科技股全面收黑，蘋果跌1.14%，臉書母公司跌2.77%，谷歌母公司Alphabet跌2.96%，亞馬遜跌3.15%，即將在盤後發布財報的微軟下跌2.66%。

晶片股持續遭到拋售，應用材料跌4.52%，超微跌4.63%，高通跌2.72%，美光跌2.69%，英特爾跌1.81%。輝達跌4.48%，今年來已下挫24%。

★焦點股

奇異（General Electric Co）大跌6%，收在91.11美元，在標普500指數成分股中跌幅居前。受全球供應鏈中斷影響，該公司上季營收不及預期。

IBM大漲5.7%，收在136.10美元。受惠於強勁的雲端運算和諮詢業務，藍色巨人上季業績優於市場預期。

美國運通上季業績意外強勁，股價逆勢大漲8.9%，成為道瓊指數和標普500指數成份股中漲幅最大的個股。

嬌生上漲2.9%，該公司看好2022年疫苗銷售將大幅成長46%。

★台股ADR

台股ADR方面，聯電ADR重挫逾7%，台積電ADR跌2.76%，日月光ADR跌2.77%，中華電信ADR漲0.21%。