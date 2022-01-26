宏達電(2498)旗下的全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT宣布，將於2月中推出全新NFT交易市集VIVE BYTES，VIVE BYTES第一階段NFT交易市集將針對ACG主題如動漫、卡通和遊戲等推出相關NFT新型態數位收藏，消費者可以法定及加密貨幣購買。

所謂的NFT(Non-fungible token)，其實指的是一種加密貨幣，用此可以證明買家確實擁有與特定數位藝術品、音樂或其他作品連結的無形標記(intangible marker)，而NFT一詞在去年3月時，因為佳士得拍賣以6900萬美元成功拍出一項數位藝術品，使得NFT一時之間聚焦全球目光。

VIVE BYTES的推出將提供全球使用者輕鬆進入NFT世界，以及享有最友善直覺的購物流程和獨特的遊戲化功能，讓消費者購買NFT數位收藏如同網購般輕鬆便利。此外，VIVE BYTES除提供直購方式外，另推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能。消費者可以法定或加密貨幣支付，還可串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款的便利性。

VIVEPORT總經理林俊吳表示，NFT正在改變我們對於身份和所有權的看法，而VIVE BYTES正居於第一線，聚集並可激發創作者無限創意數位化的潛力，且使消費者更容易得取得數位資產。繼去年推出全球第一個Cat Art貓、美術館線上展覽後，我們即展開打造CAT ART NFT新型態數位資產的行動，欲使參觀者能夠獲得多樣化數位作品收藏。無論是消費者、創作者或是平台與技術提供者，都能在這個新經濟模式中創造多元價值。

VIVE BYTES第一階段NFT交易市集將針對ACG主題如動漫、卡通和遊戲等推出相關NFT新型態數位收藏，消費者可以法定及加密貨幣購買。首賣活動於2月舉行，同時推出「《Step into Cat Art 走進喵次元》貓、美術館線上展」NFT數位收藏。