(09:21更新)美股4大指數周二全面收黑，台股封關日今(26)日開盤下跌43點、以17657.97點開出，台積電開在635元、下跌6元，聯電鬆口28奈米產能恐供過於求，ADR重挫逾7%，今開盤跌破60元，以56.4元開出，跌幅逾8%，指數一度下探17633點，在傳產、金融族群走揚拉升下，指數開盤5分鐘後由黑翻紅，觸及17739點，貨櫃三雄漲幅逾2%，但紅盤維持幾分鐘又翻黑，指數上下震盪百餘點。

俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升高，加以市場擔憂美國聯準會(Fed)加快、加大升息步伐，美股4大指數全面走跌，道瓊工業指數再現千點震盪，終場下跌66.77點，跌幅0.19%，以34297.73點作收；標準普爾500指數下跌53.68點，跌幅1.22%，收在4356.45點；那斯達克指數下挫315.83點，跌幅2.28%，收在13539.30點；費城半導體指數重挫129.10點，跌幅3.71%，收在3350.85點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌2.76%，聯電ADR重挫7.15%，日月光ADR也下跌2.77%。

台股25日開低走低，電傳金各類股全不支倒地，指數一度下殺逾300點，終場指數收在17701.12點，下跌287.92點，季線再度失守，收在近1個月低點，成交值2694億元，三大法人外資及陸資、自營商賣超，其中，外資賣超473.45億元，自營商賣超98.42億元，僅投信買超45億元，合計賣超526.87億元。