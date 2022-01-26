文/朱涵瑜

2021年底四大公投案，「四個同意」闖關失利，天氣冷、選情冷，投票率不高，僅41.16%，從公投結果來看，民進黨「北票南補」的策略奏效，投票趨勢也回歸到藍綠基本盤對決。其中，中南部幾個藍營首長執政的縣市，包括彰化縣、雲林縣、嘉義市皆為「四個同意遭輾壓完封」，藍綠版圖悄悄移動，勢必牽動2022年底的九合一大選。

公投結果藍綠回歸基本盤！彰化縣公投「綠化」藍營執掌出現警訊

四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析!

四大公投案中，萊豬、核四、藻礁基本上是牽涉到貿易、民生用電、環境永續議題，議題範圍廣且複雜，相較之下，「公投綁大選」較能聚焦在「純政治議題」，同時也較能看出藍綠選民歸隊的趨勢。進一步透過〈網路溫度計〉洞察報告調查統計，從「公投綁大選」投票結果分析，藍營執政四個縣市彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣全都出現警訊，其中，身為中部最大縣，近期積極爭取升格成為第七直轄市的彰化縣，公投結果深具指標意義，這次公投結果清楚顯示其各鄉鎮「綠化」趨勢明顯。

藍營2022拉警報？王惠美昔選縣長26鄉鎮市僅輸2鄉 今公投票倉流失

2018年縣長選舉時，王惠美在彰化的得票狀況，幾乎可用「橫掃」來形容，不僅總票數領先對手民進黨籍的魏明谷9萬4526票，全縣26鄉鎮市僅竹塘鄉(輸91票)、二水鄉(輸323票)得票落後，彰化市得票數多出1.9萬票，和美鎮得票數多出1.1萬票。尤其是她曾經擔任過立委的選區，包括伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉，昔日更是王惠美的大票倉，紛拿下5～6成以上的得票率。不過，2021年四大公投，彰化縣的投票率只有37%，遠落後於全國投票率，就連針對公投綁大選一案，過去擔任立委時的6個選區票倉有4個轉綠，就連王惠美的老家鹿港鎮也沒守住，估計王惠美的尋求連任路，恐將會先遭遇本營失守的苦戰。

image source:四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析

粉專社群空戰力！王惠美總點讚數最多、魏明谷貼文平均獲讚數最高

從〈網路溫度計〉洞察報告觀察分析，2022年縣市長選舉，目前彰化縣幾位潛在性參選人，包括尋求連任的國民黨籍王惠美，民進黨魏明谷，以及民進黨籍的前彰化市長邱建富，除了勤跑地方，鞏固基層之外，未來臉書社群經營、空戰功力也是選戰攻勢。身為彰化縣長的王惠美雖非「網紅級縣長」，但她仍具有優勢，無論是政策宣導、臉書發文、公告縣府活動等等，都能獲得支持者或是部分民眾關注，從公投後至2022年1月16日，71篇貼文共獲得56552個讚，平均一篇的獲讚數為797個；目前沒有公職在身的魏明谷，臉書粉專追蹤人數10萬多人，與王惠美相差不遠，但社群互動結果，與王惠美有所不同，只有16篇貼文卻能得到30025個讚，平均每一篇貼文可以獲得1877個讚，平均讚數是在三人中相對最多者，換言之，魏明谷在社群經營上，擁有黏著度高的支持者；相較於王惠美與魏明谷前後任彰化縣長的粉絲團人數10萬人左右，邱建富粉專大約8千人，貼文、點讚數都是三人中居末。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月18日至2022年1月21日。

資料來源：

《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標。

中選會2018年縣市長選舉結果。

研究方法：．2018年縣市長選舉結果，僅採計「國民黨」與「民進黨」候選人得票，重新標準化後計算百分比以及兩黨得票率百分比差距。

．2021年四大公投僅採計案19(公投綁大選)的同意票與不同意票。 將2018年與2021年各縣市內行政區或鄉鎮市投票結果，以GIS地圖方式呈現，並比較兩個年度間的變化。