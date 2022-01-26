中華電(2412)2022年財測出爐，合併營收預計為2128~2140億元、年增加1.1%~1.7%；歸屬於母公司業主之淨利為341.1~360.4億元、年增加-4.6~0.8%，每股盈餘4.40~4.65元，董事長謝繼茂表示，中華電今年透過三大事業群、三大技術群的組織調整，將力拚「營收獲利雙成長」。

以各項數字細節來看，中華電2022年度合併營業收入預測數2128.0~2140.0億元，較2021年度自結數增加23.2~35.2億元，約1.1%~1.7%，主要係行動通信、寬頻接取、數據網路、MOD營收增加及爭取數位經濟新興業務商機。2022年度合併營業成本及費用預測數1684.2~1688.1億元，較2021年度自結數增加32.4~36.3億元，約2.0%~2.2%，主要係因資通訊專案成本及修理保養費等業務及維運成本增加。營業淨利預測數較2021年度自結數減少3.8億元~增加11.5億元，約減少0.8%~增加2.6%。稅前淨利預測數445.8~468.3億元、歸屬於母公司業主之淨利為341.1~360.4億元、每股盈餘預測為4.40~4.65元，較2021年度自結數分別減少14.8~增加7.7億元、減少16.4~增加2.9億元及減少0.21元~增加0.04元。

另外，中華電預估今年取得不動產、廠房及設備等資本支出為367.7億元，較2021年增加11.8億元，主要係維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、優先汰除高耗能設備及擴大資產活化等策略投資。處分重大資產方面，較2021年減少27.3億，主要係2021年處分中華航空持股。

謝繼茂表示，展望2022年，中華電將以「永續+5G+轉型」的策略主軸，積極推動ESG永續發展，掌握5G(含企業專網)、前瞻建設2.0、疫後時代、智慧應用等商機，設定「營收獲利雙成長」的策略目標，並啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」三大技術群的組織調整，加強客群服務與轉投資經營，提升公司競爭優勢，並聚焦優質專標案，持續開創業務佳績。

中華電表示，因應電信產業新競爭態勢，公司會持續積極建設5G網路，並加速拓展5G企業專網，與企業夥伴共同發展5G智慧應用，以拉升行動業務營收，帶動資通訊業務成長。透過高品質寬頻服務結合升速及三網整合策略，可望持續提升用戶平均貢獻度，促成營收成長。影視服務上，將加強MOD影視內容投資並結合熱門運動賽事如冬季奧運、2022世足賽等，持續推升客戶數與用戶平均貢獻度，帶動MOD及Hami Video之整體營收成長。