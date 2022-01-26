因應本土疫情升溫，指揮中心禁止政治人物跑攤。準備投入台北市大安、文山區議員選舉的國民黨副發言人楊植斗表示，這個規定讓不分黨派的新人擔憂減少曝光對選情不利，但從林秉樞引發的網軍風波來看，空戰才是當前重要的技能，操作網路及新聞議題是藍綠較勁的關鍵，故他並不氣餒反而覺得「危機就是轉機」。

楊植斗25日在臉書發文指出，指揮中心要求政治人物禁止跑攤，不分藍綠白的新秀、老將都會減少街頭曝光，對於新人而言更是不利；但他認為，既然無法跑攤，操作網路及新聞議題就成了必備技能，藍營的候選人也可趁機磨練，為年底的大選先暖身。

楊植斗強調，林秉樞網軍事件曝光後，曾有一張哏圖流傳，綠營已經在外太空打星際大戰了，藍營卻還像原始人一樣鑽木取火，這張圖讓他看了也不由得點頭。所以他認為「危機就是轉機」，只要好好把握這次機會發展空戰，這波疫情將促成藍軍的改變，呼籲黨內的大家一起將危機轉化為學習的契機。

此文獲得約1500個讚，不少網友也留言大表認同：「年輕人加油，國民黨一定要進化」、「民進黨選舉真的一絕，國民黨別再仰賴傳統了」、「看看網路留言就知道，大部分都是在攻擊國民黨，就知道網軍有多龐大，國民黨還在原始時代」、「加油！植斗你一定要為藍營開創新的局勢，一切都看你們這一群有正念的年輕人囉！」「有你們年輕人在，未來還是很有希望的！」