自貿港拚三週清零 鄭文燦最新說明

桃園市教育局官網指出，長頸鹿美語八德分校、冠軍安親班、愛美語瑞豐分校今預防性停課1天，據悉為有學生接觸過確診者，為此今天（26）日預防性停課1天，待個案採檢為陰性後才可恢復實體上課。

桃園目前停課14天學校累計13校，分別為中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園。