曾接觸確診者 桃園八德3校今預防性停課1天 09:212022/01/26 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市教育局官網指出，長頸鹿美語八德分校、冠軍安親班、愛美語瑞豐分校今預防性停課1天。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自貿港拚三週清零 鄭文燦最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 桃園市教育局官網指出，長頸鹿美語八德分校、冠軍安親班、愛美語瑞豐分校今預防性停課1天，據悉為有學生接觸過確診者，為此今天（26）日預防性停課1天，待個案採檢為陰性後才可恢復實體上課。 桃園目前停課14天學校累計13校，分別為中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園。 台灣淨零排放協會 舉辦線上座談會 醫揭「台灣世界第一好消息」 下波抗疫作戰這樣做 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #預防性停課 #學校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳釗燮台大開講 盼台灣回到正常國際參與 10:012022/01/26 政治 北市松山區幼兒園老師確診 急匡列180名師生 10:012022/01/26 生活 印度台北協會會長戴國瀾：印台互補 掌握轉型新契機 04:102022/01/26 產業特刊 張昭鎮 新思維打造金質獎營造業 04:102022/01/26 地方新聞 捷克美女嘆在大陸得隨時秀證件 來台灣大讚：根本天堂 09:452022/01/26 生活 憂疫情傳播鏈爆發 侯友宜：春節9天連假是關鍵 09:322022/01/26 生活 礁溪長榮＋1 足跡踩遍信義區百貨 04:102022/01/26 焦點要聞 星展銀行 歡慶來台10周年 04:102022/01/26 全球財經 Omicron肆虐 台灣人反而不怕 04:102022/01/26 財經要聞 工商社論》引進美國廠商 壯大台灣產業 04:102022/01/26 財經要聞 傳立陶宛研議台灣代表處改名 知情人士：消息不實 05:502022/01/26 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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