台灣本土疫情持續延燒，昨（25）日國內新增13例本土確診，台南市新增1人確診宣告失守，由於Omicron來得又快又猛，讓人人擔憂會不會在春節結束後，再次升至三級警戒，如今傳出位於林口民視電視台的李姓主播親戚驚傳確診，而且兩人日前才碰面，目前民視已經緊急對大樓做出清消，希望把疫情傷害降至最低程度。

根據《ETtoday》報導，民視新聞李姓主播上周日與親戚碰面，沒想到事後親戚收到細胞簡訊，才發現與確診者足跡相同，經過PCR檢查發現確診，接獲親戚通知後，雖然當天沒有相處過多時間，她仍立刻向公司回報狀況，並隨即下班去做快篩，還好結果呈現陰性，才稍稍鬆一口氣。

李姓主播平時主要活動範圍在新聞部，包含13樓記者辦公室、剪接室及14樓攝影棚，民視得知消息後，立刻將大樓做清消，包含電梯等公共區域都徹底消毒，不放過任何一個小角落，希望能把疫情傷害控制到最低程度，也呼籲內部員工不需要過度惶恐。

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