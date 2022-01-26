每年春節不少人家中都會購買應景的盆花過節，為家中帶來生氣，但如果買不到合意的盆花，也不妨試試看自己動手插花，擁有德國花藝證照和美國花藝證照的花藝師Vivian就建議，初手可選以淺橘、淺黃和淺粉色系的乒乓菊或美國康乃馨作為主花，花瓣大株豐滿且大器，桔梗、千代蘭能作為配花打造春意溫柔，而馬醉木和芒萁等細長條綠色系則用來搭配，插花時更可以參考大自然中，花卉與草木都有一定的高低起伏與層次，中間以小花蕾跳出點綴，盆花自然就更有活力。

在家中拍攝盆花時，可以iPhone最新的「攝影風格」中，選擇鮮明、豐富對比、暖色或冷色的色溫拍攝，比起開啟濾鏡APP，更能保留真實、改善色偏問題。（蘋果提供）

而插完花後，更能在家中拍下作品的照片，特別像現在的手機，大多都內建了濾鏡或調色功能，以iPhone來說就能用最新的「攝影風格」中，選擇鮮明、豐富對比、暖色或冷色的色溫拍攝，比起開啟濾鏡APP，更能保留真實、改善色偏問題，還能使用iPhone 13 Pro或iPhone 13 Pro Max的微距攝影功能，在iOS 15.2中新加入了「微距控制」，前往「設定」後在「相機」開啟「微距控制」，以控制自動微距切換功能，當其開啟時，如iPhone在拍攝對象的微距拍攝距離內，「相機」即會顯示微距按鈕，一鍵即可開關自動微距切換功能，讓大家在家中都能輕鬆插出好花藝、拍出好照片與親友分享。