知名網紅米砂（Misa）以大尺度作風和談話風格，被網受封為「老濕姬」，米砂近期還轉拍成人片，當起影片監製，甚至在去年改編韓劇《魷魚遊戲》，推出拍攝成人版《鮑魚遊戲》爆紅，不過米砂昨（25日）卻感嘆諸事不順、工作壓力大，讓她陷入低潮期，米沙還無預警宣布：「可能會消失一陣子」。

米砂昨晚在IG限時動態PO出黑底白字，她開頭就沉重寫下：「最近低潮期，可能會消失一陣子」，米砂表示，她諸事不順、外加工作壓力大，讓她心病越來越嚴重，所以前陣子就被壓垮了「決定提前休息一陣子，希望大家可以等我一下」，米砂也說，她這陣子已把事情都交代給團隊了「如果有做不好的還請見諒，交接上難免會有適應期」。

米砂IG限時動態全文。（圖／取材自米砂Instagram）

米砂在去年堪稱是話題人物，轉拍成人片的她，當起影片監製，改編韓劇《魷魚遊戲》，推出成人版《鮑魚遊戲》爆紅，不只回本、還大賺3百萬，米砂並在去年底豪砸200萬買特斯拉，一舉一動都引發外界討論，米砂IG已累積70萬粉絲，YouTube頻道也有91萬訂閱。

米砂雖然是成績亮眼，不過她前陣子就曾PO出一人身兼數職的影片剪接工作，從調色、檢查謎片的節奏、聲音等都不馬虎，加上米砂也透露，她一月工作滿檔，只有幾天能休假，讓她大喊身體吃不消，可能是長期累積大量工作，造成身心疲累。