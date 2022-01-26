銀色轎車自撞護欄翻覆，又遭後車高速追撞，車體嚴重變形。廖姓夫婦被救出時已無生命跡象，送醫急救均不治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

20歲王男駕駛的黑色轎車閃避不及，高速撞上翻覆的銀色轎車，前擋玻璃、引擎蓋全都嚴重毀損。（民眾提供／王文吉台中傳真）

來自新北新莊的廖姓夫婦昨日深夜開車欲到台中的醫院回診，今日凌晨0時10分行經國道1號南下163.4K台中后里路段，突失控自撞內側車道護欄，四輪朝天橫停在內側車道，接著又遭後車猛烈追撞，往前推移到中、外側車道間，車體嚴重變形，夫妻2人被救出時已無生命跡象，送醫急救均不治。

警方調查，死者為37歲廖男及36歲廖妻高女。當時由妻子駕駛銀色轎車，廖男坐在副駕，行經國道1號南向163.4公里，突然自撞內側車道護欄， 四輪朝天橫停在內側車道。隨後20歲王男駕駛的黑色轎車閃避不及，高速撞上翻覆的銀色轎車，並往前推移到中、外側車道間。

警消趕赴現場，救出受困車內的廖男、高女，但夫妻均無生命跡象，送往部立豐原醫院急救，於00時54分、01時19分宣告不治。至於王男則是意識清醒，警方初步排除3人酒駕，將進一步調查事故發生原因。

這起事故占用南向外側、中線及路肩車道，造成車流回堵約1公里，直到凌晨1時47分才排除。