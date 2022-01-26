台積電為全球晶圓代工產業龍頭，節節高升的半導體需求讓台積電更為強盛，近日市值擴大至6000億美元，超車騰訊成為亞洲市值最大的企業。然而全球晶片廠積極擴張產能，使得供過於求隱憂出現，但有專家分析，台積電最大的優勢在於優於對手三星、英特爾的技術，不過仍需提防半導體周期循環，若需求消退，台積電的價值也會被削弱。

華爾街日報報導，研調機構FactSet數據顯示，從去年12月中至今，台積電市值持續超越騰訊，成為亞洲市值最高的企業。經濟研究機構凱投宏觀認為，台積電晶片無所不在，出現在數十億個產品中，並生產全球超過9成的精密半導體，包括汽車、iPhone手機與電腦等。

凱投宏觀也說，對新興市場的投資人而言，台積電是全球最大晶片代工廠，更是全球最重要的企業之一，明晟MSCI的新興市場指數中，台積電占7%，是最大單一成份股。

避險基金Optimas Capital創辦人Thomas Wong分析台積電的優勢，「台積電與其競爭對手英特爾、三星的技術差距逐漸擴大，此外，台積電受惠於美中貿易緊張，使得大陸的晶片製造商更難追趕其技術。」

不過，報導指出，有專家認為，台積電仍無法從半導體周期中豁免，若晶片需求放緩，台積電也免不了面臨價值流失的風險。此外，海通國際證券公司分析師Jeff Pu則點出，近期投資人聚焦在通膨、聯準會加快升息等不利市場上漲的議題，使得全球股市呈現下滑，台積電也被迫回吐漲幅。