桃園加貝爾幼兒園姊妹案和龍潭退休男案，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中列為要高度注意的案子，桃園市長鄭文燦26日證實2案都有新增確診者，另遠雄自貿港區二採2789位也有陰轉陽的情況，宣布八德、龍潭增設採檢站，另私幼明天起開始放春假。

鄭文燦說，昨天擴大社區採檢3288位，檢驗有新增確診個案，其中加貝爾幼兒園因2姊妹確診，全員師生篩檢，目前居隔86位、採檢664位，另龍潭山友確診案，目前感染源還在追查，加上遠雄自貿港區昨二採2789位，也有由陰轉陽狀況，3條傳播鏈新增確診個案和疫調結果都將於下午一併說明。

鄭文燦也說，因應加貝爾幼兒園姊妹案和龍潭退休男案，八德、龍潭都要增設採檢站，方便民眾採檢，擴大社區篩檢。另因幼兒間容易感染，公幼、附幼已提早放假，私幼原定這周結束才放假，他也宣布私幼明天開始可以放春假，指示教育局通報各私幼，按規定處理退費問題。