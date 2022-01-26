今天籃網隊陣中傳出驚人內幕，據《Bleacher Report》知名NBA記者費斯徹(Jake Fischer)報導，當家球星哈登(James Harden)向身邊的人透露，他對厄文(Kyrie Irvig)兼職打球狀況感到不滿，而總教練奈許(Steve Nash)輪換方式也讓他失望。

James Harden has not enjoyed living in Brooklyn and has voiced his frustrations regarding Kyrie Irving's part-time playing status, per B/R's @JakeLFischer



Harden has made it clear he intends to test out free agency even if it leads him back to the Nets pic.twitter.com/7bhI9QnGkO — Bleacher Report (@BleacherReport) January 25, 2022

據費斯徹詳細報導內容，哈登目前並不喜歡住在紐約布魯克林，其中包括天氣、稅收等因素，對厄文未施打疫苗只能在客場出戰的情況感到不滿，最近杜蘭特(Kevin Durant)受傷無法出戰，更加重了這個問題，因為哈登必須扛下更多進攻重任。

此外還有消息人士告訴《Bleacher Report》，籃網總教練奈許的輪換陣容方式讓哈登失望，認為他喜歡用手感正熱球員接管比賽，在比賽關鍵時刻沒有一套固定輪換陣容。這麼一來哈登和明星隊友及教練都傳出問題，或許讓他在今夏走人機率更大了。

前幾天根據《費城詢問報》報導，恩比德(Joel Embiid)可說是主攬76人攻守大權的人，但消息人士稱哈登如果願意去費城，將會很高興能和恩比德合作，另外據《The Athletic》報導，76人預計在今年休賽期全力爭取哈登加盟，而現在看來真的相當有可能。