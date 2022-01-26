位於台中市七期重劃區一棟豪宅大樓，民國109年10月發生一起女房客從15樓墜樓陳屍中庭案件，屋主在事發後，認為自己的豪宅瞬間變成凶宅，請專業公司鑑價後，減損了1217萬元，氣得一狀告上當時承租的房客母女。發生意外的女房客行為並未造成房屋毀損或功能喪失，且她對於生命有百般無奈才最此決定，無法認為她是故意，判決屋主敗訴，仍可上訴。

根據判決書記載，屋主提告指出，郭女在109年8月20日向屋主承租七期重劃區內的一棟豪宅，並由柯姓女兒擔任保證人，但柯女卻在當年10月，從陽台墜落至中庭而死亡，依內政部公告之成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項所載，房屋已成為凶宅。

屋主向法官表示，柯女的行為，主觀上係出於殘害自己生命之意思而為，但對明知未來將會造成房屋成為凶宅，日後難以出售或出租，而侵害該屋財產上之利益仍執意為之已構成侵權行為。

屋主也主張，房屋經送請不動產估價師聯合事務所鑑定結果，認定房屋交易價格減損比例為百分之27.5，換算當初購買實價，減損額為1217萬2795元。柯母應負善良管理人之注意義務，卻疏未注意讓房屋成為凶宅，影響房屋之交易價值，也要負損害賠償責任。

法官審理後，認定柯女墜樓尋短身亡，導致該屋成為一般社會觀念中影響市場交易價值的「凶宅」，但柯女並未造成該屋外觀形體毀損或功能減損，屋主的財產權並未受侵害，價格減低應屬純粹經濟上損失，而《民法》第184條第1項前段關於侵權行為所保護的法益，原則上指的是私法上的權利，但不包括純粹經濟上損失。而非184條第1項前段之侵權行為損害賠償的客體，因此無法求償。

法官認為，柯女行為雖不為社會贊同，但卻是對生命無力、無奈的決定，不致違反道德及善良風俗，因此難以認定是故意而讓屋價值減損，也不夠成侵權行為。

至於柯母部分，法官認為她並非柯女法定監護人，並無監督義務，且她有委託友人來陪女兒，難以認定未善盡注意的義務，因此屋主要求柯母及女兒連帶賠償1217萬餘元無理由，予以駁回。仍可上訴。