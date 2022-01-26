警三分局執行「111年加強重要節日安全維護工作」，特別與臺中憲兵隊合併規劃勤務，全副武裝的員警搭配穿著合身制服的憲兵，讓民眾紛紛投以好奇的目光。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大台中警察之友會第三辦事處主任張燋虎代表警友第三辦事處，在年節前親至第三分局送上春節禮盒及加菜金為員警加油打氣。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

春節的腳步越來越近，警方展開「111年加強重要節日安全維護工作」，台中市警局第三分局與台中憲兵隊合併規劃勤務，警察與憲兵聯合執勤的畫面相當吸睛；另，台中市大台中警察之友會第三辦事處為表達對員警節日維護治安感謝及加油打氣，也到警三分局贈送春節禮盒及加菜金。

為加強春節期間治安維護，台中市警察局第三分局與憲兵指揮部台中憲兵隊於25日共同規劃勤務，在南區金融機構和超市賣場等財物易匯集處所擔綱「巡邏」及「守望」的安全維護工作，數名警察、憲兵全副武裝穿梭在南區的街頭，吸引路過民眾投以好奇的目光，連金融機構的業者也說，以前都是警察自己來執勤，沒想到這次還多了好幾位憲兵，一時之間還以為是不是要來捉拿逃兵，感覺挺新鮮的，而且警察、憲兵站在一排，看起來真有氣勢。

另，為感謝台中市警察局第三分局警察同仁一年來的辛勞，台中市大台中警察之友會第三辦事處主任張燋虎代表警友第三辦事處，在年節前親至第三分局送上春節禮盒及加菜金，為420名員警同仁加油打氣，同時祝福員警執勤平安，也提早祝賀大家新年快樂。

分局長楊川感謝警友第三辦事處長期以來的支持與鼓勵，也特別感謝警眷的體諒和支持，111年加強重要節日安全維護工作期間，讓警察同仁能無後顧之憂，守護民眾安心過年。