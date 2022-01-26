在還沒有臉書、IG的年代，台灣最早發覺正妹的寶庫是如今已經廢止的「無名小站」，那時候幾乎沒有美顏濾鏡、修圖軟體這種「黑科技」，在無名看到的帥哥美女都是真實純天然，回想起來不禁想念，當時每年都有「無名正妹」票選，讓人相當回味，近日，有網友翻出當年這些正妹們，其中，擁有超高人氣無名正妹「小予」陳玟予，被普遍認為是「最早網紅」，如今12年過去，小予的近況曝光，讓粉絲大感驚艷，因為她變得更漂亮了。

在人人每天關注「無名正妹牆」的年代，綽號小予的陳玟予，可說是「無名正妹」排行榜常客，甜美可愛的臉蛋加上纖細的身材，小予就是當時審美觀底下標準的漂亮女生，也因此年僅16歲才高中的她，就有400萬粉絲，紅到不行，至今提起無名正妹，讓人必定會想到她。

如今小予已經28歲，顏值卻更上一層樓，充滿知性清新。(取材自wenyu1025 IG)

當時小予紅到什麼地步？就因為在無名小站上擁有高人氣，小予因此受邀登上吳宗憲的綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，在其中的「人氣美少女」單元，而只要是跟「漂亮」有關的投票，就必定能見到陳玟予上榜，她也因此被網友們封為「台灣最早網紅正妹」。

走紅之後的陳玟予，之後從事的工作跟當今多數網紅一樣，成為平面及網拍模特兒，她也接拍了不少廣告，紅極一時，時間過得很快，12年過去，如今陳玟予已經28歲，仍從事模特兒工作，從當年的甜美可愛變成了知性清新，她如今轉戰IG、臉書，仍有一大票死忠粉絲，而小予添了年紀反倒顏值更高，讓網友看傻眼，直呼真是美到不行。