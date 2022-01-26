半導體先進製程及化合物半導體引爆半導體材料及故障分析強勁需求，汎銓(6830)今年營運看好，以汎銓科技目前在手接案量來看，今年營運可望延續去年高成長趨勢，再創歷年新高。

汎銓科技主要業務為材料分析(MA)與故障分析(FA)，公司亦有少許表面分析(SA)業務，其中材料分析業務涵蓋矽晶圓半導體、第二及三類化合半導體相關廠商及PCB、軟板廠等，故障分析客戶則以上游IC設計公司居多，材料分析約佔汎銓公司營收80%到85%。

目前汎銓材料分析在矽晶圓先進製程及化合物半導體兩大區塊均有業務，憑藉分析技術優勢，汎銓在材料分析市場整體市佔率已明顯超過50%，居材料分析廠領先地位。

汎銓在台灣及大陸均有營運生產據點，其中台灣新竹有MA/FA/SA(表面分析)3項業務，台南則以MA業務為主，大陸則有南京MA生產據點及上海業務據點，隨著半導體先進製程演進及功率暨化合物半導體新興應用起飛，目前汎銓客戶委案需求能見度相當高，汎銓亦在新竹尋找適合地點擴產，以因應客戶需求。

汎銓2021年12月合併營收為1.64億元，年增36.95%，再創單月歷史新高，累計2021年合併營收達14.72億元，年增32.2%，亦是歷年新高。

從目前在手接案量來看，汎銓表示，今年營運展望樂觀，預估將可延續去年高成長趨勢，再創歷年新高。