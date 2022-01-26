在愛立信和羅技強勁財報支援下，歐股周二收漲。歐股在此前一個交易日出現自2020年6月以來最大賣壓。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.23點或0.71%，為459.59點。前一個交易日在烏克蘭潛在軍事衝突和聯準會升息擔憂下，該基準指數大跌3.8%。

Forte證券交易員Keith Temperton說，大多數市場參與者都沒有目睹過利率上升的環境，他們只看見聯準會向市場注入流動性，而現在的這點讓參與者感到震驚。

投資人預計，聯準會將在周三發出訊號，表明預計在三月升息。在約兩年前，即新冠疫情爆發後不久，聯準會將借貸成本降到接近零的水準。

在聯準會努力遏止通膨之際，追蹤短期利率預期的聯邦基金期貨已經以今年總共加息4次來定價。

對利率敏感的銀行股上漲2.9%，領漲最多。而大宗商品價格回穩，協助提振了基礎材料股和能源股表現。

Generali投資的總體市場研究主管Thomas Hempell指出，地緣政治動盪以及對聯準會鷹派立場的預期，會讓市場保持在高波動，但是近期的拋售最終可能提供了買進的機會。總體而言，全球擴張的步伐仍然會一致於股市的溫和上漲。

羅技上漲6.2%；該瑞士電腦周邊產品製造商對截至今年三月底的本財年提高獲利前景。

愛立信漲7.6%。在更多國家導入5G服務，帶動相關電信設備銷售之下，該瑞典公司第四季獲利高於預期。

瑞士信貸跌0.9%，股價來到近20個月新低。隨著新增加的法律費用成本以及交易和財富管理部門的業務放緩，該醜聞纏身的銀行預期，第四季可能出現淨虧損。

儘管Swatch鐘錶集團預計今年有兩位數的銷售成長，但該瑞士集團股價仍下跌3.9%。

科技股繼續下跌，跌1.1%，來到近8個月低點。