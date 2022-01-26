消息面：

1.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國1月消費者信心指數為113.8，高於市場預期（111.8）。

2.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，去年11月房價指數月漲1.1%、年漲17.5%，為362.4。

3.標普/Case-Shiller美國去年11月20大城市房價指數年漲18.29%，大致符合市場預期。經季節性因素調整後，20大城市房價指數月漲1.18%，高於市場預期（月漲0.93%）。

4.國際貨幣基金（IMF）周二發布最新的「世界經濟展望」報告，基於美國和中國的成長前景轉弱，以及考量通膨造成的影響，將2022年全球經濟成長預測從去年10月預估的4.9%下修至4.4%，但是將2023年成長預測調升至3.8%。此外，IMF預期供應鏈中斷將加劇通膨，因此將已開發國家今年通膨預測從2.3%調升至3.9%，並預期今年新興國家平均通膨率為5.9%。IMF預期美國2021年經濟成長5.6%，2022年經濟成長預測下修至4%，並預期2023年將進一步放緩至2.6%。基於對新冠疫情的零容忍政策和地產業的債務危機，IMF將2022年中國經濟成長預測下修至4.8%，但預期2023年成長率將反彈至5.2%。IMF將歐元區2022年成長預測下修至3.9%，並預期2023年進一步放緩至2.5%。該組織表示，新冠疫情、通膨、供應鏈問題和美國收緊貨幣政策的不確定性，仍將使全球經濟面臨風險。

5.美國商務部公布針對台積電、三星電子和SK海力士等全球150家半導體供應商所做的調查結果，報告指出2021年晶片需求較2019年成長17%，市場供不應求的情況仍然嚴竣，晶片庫存中間值已從40天下滑至不到5天，這意味著晶片供應鏈仍相當脆弱，而美國需要更多自產能力。由於產能不足，晶片荒將至少持續到今年下半年。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，受訪企業認為未來6個月晶片市場供需嚴重失衡的問題不會消失。此外，在這項調查中並未發現囤積晶片的證據，不過美國商務部仍在與那些沒有回覆或未完全回覆調查的公司接觸，也持續調查某些晶片價格異常高漲的說法。

6.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少87.2萬桶，超過市場預期的減少40萬桶。上周汽油庫存增加240萬桶，餾分油庫存減少220萬桶。美國能源情報署將於周三公布官方庫存數據，市場預期上周原油庫存減少72.8萬桶。

7.美國能源部周二宣布將再向7家油企釋出1340萬桶原油，創下釋出戰略儲油計畫實施以來第2大釋油規模。

8.烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢升高，資金湧進避險資產，帶動美元走高，周二歐元兌美元跌至一個月新低。俄羅斯盧布兌美元一度跌至14個月新低。歐元兌美元跌0.23%，報1.1297美元。ICE美元指數在周二尾盤漲幅收斂，並回落至平盤附近。

9.俄烏緊張局勢使供應趨緊的預期升高，周二紐約期油收漲2.29美元或2.75%，為每桶85.6美元。倫敦布蘭特期油收漲1.93美元或2.24%，為每桶88.2美元。受升息預期、美元升值和美股盤中重挫影響，周一兩期油合約均下跌約2%。

10.資金湧入避險天堂，周二國際金價連漲第2天，紐約期金收漲10.8美元或0.6%，為每盎司1852.5美元，創下去年11月18日以來新高。現貨金尾盤漲0.5%，報每盎司1852.03美元，盤中升至1855美元，創下去年11月19日以來新高。其他貴金屬方面，現貨銀跌0.1%，報每盎司23.92美元，鉑金漲0.1%，為每盎司1028美元，鈀金漲2.3%，為每盎司2198.37美元。