農曆年前除舊布新，不但能讓明年運勢更旺，也能讓身心都輕盈邁向健康。不過若是累積了整年的髒污雜亂，想要在短時間內一次處理完，有些禁忌動作務必小心，否則可能未能其利先得其害。聯安預防醫學機構骨骼肌肉健診顧問白淳升博士指出，在大掃除時要避免一次打掃過久，並且懂得善用符合人體工學的打掃器具，以免不良姿勢造成肌肉拉傷、肩頸酸痛等骨骼肌肉傷害。

●大掃除3大禁忌 不小心就可能掛病號

1.想要一次搞定、一整天都在打掃

復健治療科醫師林頌凱表示，有些動作本身無害，但是長時間重複使力、反覆動作就會受傷。因此做好事前規劃、安排適當休息時間，可以減少運動傷害，也大增打掃效率。

2.不懂得善用輔助品

家中物件有高有低，還有不少重物需要搬移，此時若不懂得善用工具，只會蠻用身體力量，拉傷、扭傷、痠痛一定上身。

舉例來說，天花板的清潔可利用長柄拖把，避免長時間抬頭及手部舉高的姿勢太久；拖地時改用腳踩乾的拖把，避免腕隧道症候群或媽媽手。

此外，要蹲著做事時，搬個小板凳來坐；搬重物時，盡量使用有輪子的推車或拖車，有幫手時就不要一個人硬搬；可以分批搬的物品，就不要貪心一次就搬完。

3.站在不穩固的物件上攀高

這是居家最容易導致摔傷、頭部外傷甚至骨折的重大禁忌。最好準備穩固的爬梯，並且盡量避免一個人單獨打掃高處。會轉動、有輪子的椅子及不平穩的折疊桌椅、釘在牆上的支架等，都是攀高時不宜使用的危險物件，務必避免。

●這些姿勢最傷身 打掃小技巧記起來

白淳升博士指出，在大掃除時最常發生的錯誤，就是急著一次將所有的家事在一兩天內全部做完，在過度勞動及打掃姿勢不良的情況下，就很容易發生肌肉傷害。其實只要掌握各式打掃動作的人體力學，並於打掃前做好暖身動作，就能聰明掃掉灰塵，也掃掉酸痛。

(資料來源／復健治療科醫師林頌凱、聯安診所骨骼肌肉健診顧問白淳升博士）

醫師提醒，打掃前先做暖身運動可減少拉傷風險。動作也很簡單，只要輪流把手腳、四肢、腰部、頸部都輕緩動一動、扭一扭，讓筋骨活絡，把關節鬆一鬆即可。尤其是平時不習慣打掃的人，更應該在打掃前做好暖身及伸展，最佳暖身時間大約15∼20分鐘以上，就能讓後續打掃工作更輕鬆愉快完成，有效率不傷身！