大陸黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》報導，美國國務院擬以「中國疫情狀況」為由，批准其駐華使領館「授權撤離」。分析人士稱，這是上月白宮宣布「不派官方代表團」出席冬奧會後，華盛頓圖謀對北京冬奧會進行「外交抵制」的又一行動。在未來一個月中，不排除美國將採取更多針對中國和北京冬奧會的惡劣舉措。

報導稱，「授權撤離」係美國駐外機構針對特定的緊急事件，決定將駐外人員撤離駐在國的行為，需獲得美國國務院高級官員批准後方可實施。

報導稱，相關消息人士指出，2020年1月新冠肺炎疫情爆發之初，美國曾單方面宣布臨時關閉駐武漢總領館並撤離領館人員。「聯想到美國近來一系列挑撥煽動破壞北京冬奧會的行徑，此次美國選擇在虎年春節和北京冬奧會前夕再次『授權撤離』，來者不善，目的顯然並非單純防疫考量」，該消息人士稱，美國此舉應為製造恐慌情緒，抹黑中國防疫成效，干擾北京冬奧會成功舉行。

公開資料顯示，截至美國東部時間1月24日下午6時20分，全美共報告新冠肺炎確診病例超過7000萬例、死亡病例超過86萬例，在此前24小時內，新增確診近79萬例、新增死亡1583例。而根據中國國家衛健委最新數據，1月24日0-24時，中國本土新增病例只有18例。

「中國無疑是當前世界上最安全的地方之一」，上述知情人士評論稱，中國疫情防控工作的嚴謹科學和防疫策略的行之有效同美國疫情持續混亂和失敗形成鮮明反差。「所以，美國企圖通過打疫情牌、將體育政治化向中國施壓，不得人心，也不會得逞，只會將美國置於國際社會的對立面，進一步淪為國際笑柄。」

值得注意的是，美國國務院擬作出上述決定的時間節點正處在北京冬奧會開幕前不到十天。

《環球時報》引述中國外交學院教授李海東分析，這一時間節點的選擇清晰地傳遞出美國的意圖，它是繼去年12月初華盛頓宣佈「不派出官員代表團」出席冬奧會之後，又一次明確的、針對北京冬奧會的杯葛行為。

他表示，上述兩個舉動，再加上美國最近大面積暫停該國赴華航班等行動，本質上都是美國對北京冬奧會圖謀搞所謂「外交抵制」計劃的一部分。「美國想借此達成的目的，通俗點說就是：你家辦喜事，我家故意來弔喪。」

李海東形容，美國把冬奧會這一大型體育賽事和中國抗疫工作等國家正常治理行為統統視為「北京擴大其國際影響力」的舉措，並因此認為需要不惜一切手段予以打壓。

「美國國務卿布林肯24日用這樣一句話形容中美關係——『如果你不在餐桌上，就可能會在菜單上』。這句話正是美國思考中美關係邏輯的最生動的寫照。」李海東指出，「在美國的眼中，正常來參加冬奧會，就是在給中國『抬轎子』，就成為了『菜單上的魚肉』。因此，它要採取各種惡劣的形式抹黑中國、擾亂冬奧會，以成為那個所謂的『坐在桌邊、魚肉別人的人』。」

李海東分析，在未來一個多月內，直到冬殘奧會結束前，華盛頓大概率會做出更多挑戰中國、破壞冬奧會氛圍的舉動，且會盡可能拉動其盟友加入對中國的圍堵之中，試圖使冬奧會在「陰影」下舉辦。值得注意的是，最近美國正在南海上開展軍演。對於美國接下來可能採取的舉動，中方應有充分的心理預期，並採取相應且堅決的反制措施。

《環球時報》引述中國社科院美國問題研究專家呂祥分析稱，「製造危機的假象」正在成為美國近來打壓中俄的慣用手段之一，此次以疫情為藉口「批准使領館撤離」正是一個典型，同時升級同中國與俄羅斯的緊張關係，不僅將使美國面臨更大風險，亦難以解決其內部經濟社會矛盾。

他提醒，截至目前，尚看不到美國改變這一策略的跡象，因此未來不能排除美國可能在台海、南海挑起進一步摩擦衝突。「2022年，可能會成為艱難的、高風險的一年。」