在IG上擁有72萬人追蹤的性感網紅郭鬼鬼，擁有甜美臉蛋、白皙肌膚與G罩杯的魔鬼身材，因經常在網路上分享火辣穿搭，不吝嗇的秀出「胸懷大痣」而受到大批網友的喜愛，也因此獲得「雪乳戰神」的封號。25日她再度更新近況，分享一段自己在家修電腦顯卡的影片，但邪惡的拍攝角度讓網友們看了大噴鼻血。

郭鬼鬼25日在臉書粉絲團上PO文表示「顯卡壞了怎麼辦？自己的電腦自己修啊」，並附上一段49秒的影片。影片中，只見郭鬼鬼穿著一件超深U的貼身小背心，認真的修著電腦顯卡，而鏡頭由上往下的拍攝角度，使她飽滿的上圍曲線一覽無遺。

網友們看到後忍不住暴動，紛紛留言「只有我很認真在看螺絲起子跟顯卡要插在哪嗎？」、「不過就換個顯卡，害我花2個多小時確認」、「我一直重復看了又看~看有沒有裝對，但是我的視線無法對焦」、「你修就修有需要拍成1.5 hrs的影片嗎？」、「卡在那？看了十次都看不到」、「我完全不知道這個影片內容是什麼，但是我覺得很好看」、「感覺需要看三個小時，才會真正學會顯卡怎麼修」。

事實上，郭鬼鬼在24日時，便曾在臉書上率先公開近距離修理電腦時的照片，當時的她穿著同一件衣服，低著頭專心修著電腦，完整呈現火辣的好身材，同樣吸引超過500多人留言及分享，意外造成話題。