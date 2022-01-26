桃園中壢西堤餐廳因確診銀行員聚餐，引爆群聚感染，且感染更延伸到遠雄自貿港區，導致破百病例，讓外界好奇，在戶外用餐是不是相對安全？對此，重症醫療醫師黃軒表示，根據日本研究，不論在室內還是戶外聚餐，同樣都有染疫風險，且戶外有風的感染風險比無風的狀況更高。

黃軒今天在臉書分析室外的飛沫傳染風險，根據日本研究指出，戶外聚餐同樣有染疫風險，研究小組用超級電腦模擬10人圍在戶外桌子旁，在不戴口罩下，大家彼此歡暢交談的場景，結果發現30秒的聊天過程中，可產生約1萬個飛沫。在戶外無風狀態下，講話的人飛沫可以噴1公尺遠，坐對面的人會受到10%的飛沫影響。

黃軒說，在有微風狀態下，飛沫擴散的範圍更廣，說話者的正面和下風處的人，受到飛沫影響最大，顯示感染風險比無風狀況更高。

黃軒說，很多人直覺認為到戶外用餐安全，但跟室內環境比較後，戶外感染風險，並沒有因此減少。所以建議過年圍爐還是外帶回家，跟自己家人吃；走春時，也不要在戶外聚餐，因為在風的吹拂下，飛沫傳播範圍可能會更廣更大。