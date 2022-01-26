2019年擔任國防部憲兵指揮部中校的黃嘉霖酒駕遭警攔查卻未回報，之後被憲指部發現，因他2018年也酒駕，被核定2020年汰除，他打官司說少將陳敏華在晉升前不到1年內因私菸案被記大過，國防部陸軍司令部對他懲處太嚴厲，但最高行政法院處分並無不當駁回定讞。

黃嘉霖在2019年9月22日凌晨1時許，因酒後駕車遭警攔查測得吐氣酒精濃度達每公升0.21毫克，且未依規定回報，憲指部核定大過1次、記過1次，後來憲指部調查，他在2018年10月31日晚間也酒駕違犯軍紀，隱匿未報，分別核定降級1年、記過1次之懲罰。

黃在2019年度年終考績經評列為丙上，憲指部在2020年4月9日召開不適服現役人評會，決議他不適服現役並報經國防部陸軍司令部，要他在2020年5月1日離職，黃不服提起行政訴訟，請求法院撤銷陸軍司令部的處分。

黃男主張，國防部2020年新晉升將官名單中，少將陳敏華在晉升前不到1年內因私菸案被記大過，卻能晉升少將；他雖有1次酒後駕車行為，但並未涉及刑法公共危險罪，亦未影響工作及任務之遂行，卻遭最嚴厲之不適服現退伍處分，陸軍司令部的處分違反平等原則。

台北高等行政法院認為，黃男所指另案事實與本件憲指部人評會依據考評具體作法，逐一考核他是否適服現役之事實完全不同，從而他援引本件事實完全不同之另案，主張憲指部人評會所為之判斷違反平等原則，不足採。

北高行政法院認定，黃男2019年度年終考績主要係因其於2018年、2019年有2次酒後駕車隱匿未報之違失行為而遭懲罰，國防部陸軍司令部處分黃男不適服現役，並無不當，黃不服提上訴，因上訴不合法，遭最高行政法院以裁定駁回，全案確定。

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