一名王姓男子昨(25日)前往墾丁萬里桐海域玩立漿，當時因風大，且海流強勁，王男愈划愈遠，始終無法返回岸邊，最後自己體力不支，一路被海流帶向一處礁石，王男爬上礁石求救，海巡人員獲報後，出動大批人力及無人機前往救援，終於在礁岩上等待的王男救回岸邊，結束一場驚魂。

海巡署第八巡防區指揮部於111年1月25日下午5時許接獲118海巡服務電話通報，有1員民眾於萬里桐岸際遊憩立槳，疑似體力不支遭風浪帶往外海，急待救援

六三中隊發現王男於事發地點以南約1公里處礁岩岸際呼救待援，經初步觀察無生命危險跡象且能自主行動，由海巡人員給予飲用水及防寒衣物。(海巡署提供)

六三中隊發現王男於事發地點以南約1公里處礁岩岸際呼救待援，經初步觀察無生命危險跡象且能自主行動，由海巡人員給予飲用水及防寒衣物。(海巡署提供)

第八巡防區指揮部接獲通報後，立即派遣南部分署第六岸巡隊第六三中隊、山海、海口及後壁湖安檢所前往協尋，並通報通報第五二中隊派遣無人機及第十四海巡隊海巡艇協助搜尋。

海巡署表示，經了解該遊客王姓遊客於萬里桐岸際從事立槳活動，因不慎遭海流往外拖帶，後續由第六三中隊發現王員於事發地點以南約1公里處礁岩岸際呼救待援(僅著泳褲，無穿著救生衣)，經初步觀察無生命危險跡象且能自主行動，由海巡人員給予飲用水及防寒衣物，評估後無大礙，後續由家屬帶回休息。

南部分署第六岸巡隊表示：墾丁是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必穿著救生衣，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，如發生溺水等任何狀況，海巡署秉持「人溺己溺」之精神，第一時間積極投入能量執行救援，民眾倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。