「黑人」陳建州先前和老婆「范范」范瑋琪捲入王力宏婚變風波，幸好李靚蕾幫忙發言澄清，才讓夫妻倆逐漸遠離風暴中心。昨(25日)陳建州又自曝家中一件重大訊息，原來是他70歲母親被診斷出是乳癌患者，但他不灰心、不失志，表示會鼓勵母親勇敢面對化療，也坦言今年才過了第一個月，就感覺考驗格外多，常覺得時間不夠用。

李靚蕾先前突然發文，澄清：「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當關係。」引來陳建州隔空回應：「太多不實消息和亂編的故事，謝謝靚蕾幫忙代為澄清，謝謝」，據知是因為王力宏婚變後，關於王力宏與黑范夫妻的抹黑謠言被流傳，李靚蕾才親自出馬闢謠。

黑人發文。（圖／翻攝自黑人 陳建州臉書）

而就當外界以為風波告一段落時，周杰倫好友、「南拳媽媽」成員彈頭卻突然發文諷刺陳建州：「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」，嘲諷他平時巴著天王，「出事逃得像猴子」，接著又說：「我這人講事實，不要弄我，尤其是我的孩子」，「但弄我，我一講，你們貸款都會付不出來」，陳建州則回應自己一頭霧水、莫名其妙，「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷」。

陳建州近來是非消息多。（圖／中時資料照片）

昨陳建州再曬出跟母親的合照，嘆說：「今年的考驗真的比較多，常常覺得時間不夠用，除了聯盟的相關事務之外，需要花心思的就是要陪我媽接受自己罹患乳癌這件事，同時要鼓勵她勇敢面對化療！」並表示媽媽也是運動員出身，跟他一樣關心籃球，因為做化療暫時無法到現場看比賽，還發願希望等身體好再去現場支持球隊，「我媽就是這麼愛籃球～這應該是遺傳吧！」，「謝謝大家為勇敢的黑媽加油打氣！謝謝大家的祝福～一切交給上帝的安排」。

見此，網友回應：「早發現早治療，早日康復，加油」、「一起為黑媽禱告早日康復」、「黑媽，加油！您一定會好的。祝早日康復！祝福您！」、「黑媽，沒事的，遵醫矚，一切會平安順利的！加油！營養和充足睡眠很重要喔！我是過來人，目前定期追蹤，一切變更健康哦！」。