亞東醫院再爆2人確診 侯友宜揭Ct值：要特別注意 10:062022/01/26 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東醫院再傳2例新案 侯友宜：Ct22、28。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市亞東醫院今傳出新的2案確診個案，新北市長侯友宜表示，兩案Ct值分別是22與28，有傳染性要特別注意，目前匡列其他家屬都是陰性，持續追查感染源，至於跟護理師有沒有關聯，還在調查中。 據了解，該案是亞東醫院的女病患，其子則是到醫院照顧母親染疫，感染源目前釐清中，新北市衛生局也已經匡列。 亞東醫院在17日已先傳出1名護理師確診，其2名孩子及丈夫事後也陸續確診。 憂疫情傳播鏈爆發 侯友宜：春節9天連假是關鍵 新北春節加開接種站地點出爐 9天可打莫德納、BNT #亞東醫院 #侯友宜 #Ct #22 #28 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北區間測速昨起恢復執法 侯友宜：能大幅降低事故發生 10:192022/01/25 社會 Omicron疫情延燒 侯友宜臉書曝「最新備戰」 網友推爆 09:272022/01/24 政治 北市短缺1000瓶莫德納 侯友宜：新北的數量是可以提供的 11:292022/01/25 生活 侯友宜為外甥納豆集氣！納豆媽曝愛兒最新狀況 22:582022/01/24 娛樂 新北國中校園挖出古木 侯盼保存 04:102022/01/24 地方新聞 亞東醫院再爆住院病患採檢確診 陪病孩子也染疫 07:372022/01/26 生活 酒駕修法通過朱立倫轟政府打假球 侯友宜籲：預防性羈押會更有效 10:082022/01/25 政治 影／納豆病況究竟如何 舅舅侯友宜最新回應了 09:472022/01/25 政治 禁跑攤 政治新人曝光受阻 侯友宜：一切以防疫為最大的優先 11:492022/01/24 政治 北市增3例家戶感染 途徑難辨 04:102022/01/24 焦點要聞 暖過春節 侯陪寄養童樂挑新衣 04:102022/01/25 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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