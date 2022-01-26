新北市亞東醫院今傳出新的2案確診個案，新北市長侯友宜表示，兩案Ct值分別是22與28，有傳染性要特別注意，目前匡列其他家屬都是陰性，持續追查感染源，至於跟護理師有沒有關聯，還在調查中。

據了解，該案是亞東醫院的女病患，其子則是到醫院照顧母親染疫，感染源目前釐清中，新北市衛生局也已經匡列。

亞東醫院在17日已先傳出1名護理師確診，其2名孩子及丈夫事後也陸續確診。