台中市政府警察局第四分局黎明派出所所長林澤聰主動聯繫轄內里長配合民防、義警及志工針對轄區獨居長者或低收入弱勢族群，登門拜訪親送物資，並適時傾聽陪伴予以關懷，讓長者在寒冷天氣裡感到社會溫暖，備感窩心。

參與贈送物資善舉的南屯區新生里里長盧坤炳表示，多數獨居里民鮮少與外人交流，囿於疫情影響，經濟不景氣百業蕭條，許多獨居長者擔心子女在外打拚生活不易，少向外求助。

轄區員警及眾多善心人士雪中送炭，擔心長者天寒受凍，提供冬被讓其一夜好眠，更有許多防疫物資、生活必需品及食品，滿足全方位需求，更重要地是眾人的悉心問候，讓長輩直呼不好意思，有你們真好。

林澤聰表示，社區警政與治安交通環環相扣，了解在地需求才能為民眾提供更好的服務，進一步提升區域生活品質。

台中展開「加強重要節日安全維護工作」期間，提供多項為民服務工作，包含：舉家外出居家安全維護、協尋失蹤人口返家、加強路況的報導、交通管制措施等，建構「平安、幸福、快樂」社會氛圍，讓市民安心過節慶。