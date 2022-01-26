台灣本土疫情持續延燒，越來越多民眾被Omicron病毒感染，但總統蔡英文卻說「3成是無症狀，7成是輕症」，讓前立委孫大千不滿批評「憑什麼掛保證？」並指出台灣還有2成的人還沒打疫苗，認為蔡英文與其浪費時間說風涼話，不如好好督導防疫指揮官。

孫大千在臉書表示，民進黨政府防疫不利導致疫情擴散一發不可收拾，只好呼攏台灣人民要學習和病毒共存，就算染疫也不用擔心，因為「3成是無症狀，7成是輕症」。孫大千問，「蔡英文憑什麼掛保證？」並指出包含嬰、幼兒在內，台灣還有2成的人尚未接種疫苗，「難道這些人都沒有重症的風險嗎？」

孫大千指出，事實證明，美國因為感染Omicron病毒的死亡人數，已經超過了原先感染Delta病毒的死亡人數，若真的如蔡英文所說不是無症狀就是輕症，「那麼請問美國這些死亡人數是從哪裡來的？」

孫大千說，蔡英文與其浪費時間說風涼話，不如好好的督導一下自己的防疫指揮官，趕快把邊境的破口堵起來，「還給台灣人民一個安全健康的生活環境」。