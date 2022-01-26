勞動部勞動力發展署中彰投分署勞動學苑今年上半年在彰化地區開辦近5門在職訓練課程，預計提供約100個名額。

勞動學苑主任張克弘表示，在職勞工除因應瞬息萬變的職場外，也需定期精進產業相關知識與技能，才能迎合工作環境需要，增加自我競爭力。彰化地區多屬製造產業，對於電腦製圖需求旺盛。

其中「電腦輔助機械製圖班」受彰化在職勞工青睞，另針對想習得第二專長的在職勞工也開設影像編修技能班、平面設計技能班及國際貿易實務班，讓在職勞工朋友可以因應職涯規劃，選擇適合的課程進修。

學員陳先生於高職汽修科畢業後，在傳統產業從事車床及銑床等工作，由於工作內容單一且取代性高，讓他有感恐被淘汰。

他報名勞動學苑辦理在職訓練課程「電腦輔助機械製圖班」。沒有相關製圖背景的他，利用下班時間陸續參加「電腦輔助機械製圖班」在職訓練課程，讓他成功轉職至機械製圖領域，從一個完全不懂製圖的門外漢，轉變成為機械製圖工程師。

勞動學苑歡迎15-65歲具勞工保險、農民保險身分之在職勞工報名參訓，另依各訓練職類收費標準，會由政府補助參訓學員50％至70％訓練費用。