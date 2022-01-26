【旅奇傳媒/編輯部報導】2022台北燈節公布眾所期待的主燈、表演卡司，並迎接史上首次燈節吉祥物「祥虎」駕駛的主燈TAIPEI 40 宇宙飛船降臨，邀請全台民眾2月11日至2月20日到士林參與年度盛事。

主燈TAIPEI 40 宇宙飛船降落士林 為疫後時代帶來全新視野與希望

2022台北燈節主燈TAIPEI 40，40是士林的諧音，也就是「台北士林」的意思。有感疫情期間所面臨的挑戰，也改變了許多人的生活，2022台北燈節創意總監李明道Akibo老師，因應士林天文館、科教館意象，以宇宙飛船做為今年主燈設計，體積直徑寬達7米、高達4米，以紅白色亮麗外型，透過台北祥虎駕駛宇宙飛船降落士林，萬丈光芒投射在地上，帶來震撼的聲響，希望大家面對浩瀚宇宙更要把握眼前的一切、珍惜家人朋友、努力勇敢生活、享受藝術美食、愛護地球生態、堅定思想信仰。

來自4022年浩瀚星際超時空宇宙飛船，飛越了2000年時空降落在士子如林寶地，滿載多元融合文化與無限寬廣的良善，儆醒著此時此刻心情困頓不安的我們，消退恐懼不要害怕滿懷信心盡情翱翔。期待所有朋友在新的一年有新的視野、新的開始。燈節期間TAIPEI 40主燈秀為每日18:00~22:00，每30分鐘1場，每場秀3分鐘，最後1場21:57，歡迎大家一起來觀賞（2/11~2/12主燈秀時間依2022台北燈節官方網站公告為準）

芝山河濱燈區 享受國際級《水火共舞聲光劇場》

芝山河濱燈區有台北燈節首次規劃的「水火共舞聲光劇場」，搭配水幕雷射投影及千變萬化的燈光效果，結合創作的音樂氛圍，呈現讓人不禁讚嘆的場景！燈節期間每日18:00~22:00，每30分鐘1場水舞秀，每場展演5分鐘，每日20:00加碼精彩焰火秀，歡迎各位一同來體驗驚奇的「水火共舞聲光劇場」（2/11~2/12展演秀時間依2022台北燈節官方網站公告為準）。

▲台北燈節主燈主燈TAIPEI 40 宇宙飛船降落士林。 圖：台北市政府觀光傳播局觀光發展科／提供

台北市政府蔡炳坤副市長表示，除了主燈現場可以看到主燈之外，本次燈節更結合科技技術，在芝山河濱燈區設置AR互動，只要民眾下載APP，即可看到TAIPEI 40宇宙飛船穿梭在河濱的空中飛翔。

芝山河濱燈區的美崙公園，除了有小朋友最喜歡的熊讚熱氣球、阿奇幼幼園之外，還有許多好朋友一起參與展出友好燈區，含日本8個城市（愛媛縣松山市、青森縣弘前市、宮城縣、北海道函館市、茨城縣笠間市、秋田縣、福島縣、鳥取縣）、聖露西亞、歐洲學校、聖克里斯多福及尼維斯、關島、新加城、上海，合計14處，值得一看。

▲2022台北燈節卡司公開－桑布伊。 圖：台北市政府觀光傳播局觀光發展科／提供

多元豐富演出輪番上陣 從國際到金曲加持熱鬧燈節

燈節活動中音樂元素不可或缺，本次以人文薈萃的士林、深厚的人文歷史底蘊、多元國際文化的注入，讓台北燈節士林演繹更有看頭；青春街舞、交響樂曲、龐克搖滾、流行音樂、雜耍特技、非常節奏、親子共賞、地方采風，專屬燈節的浪漫，士林限定演出！

台北燈節打造2大舞台，分別為劍潭夜市燈區「虎舞台」及芝山河濱燈區「河舞台」；開幕式於虎舞台登場，將邀請2021年奪下2大金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」及第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」與民眾一同點燃台北搖滾之火。

期間 2大舞台演出驚喜不斷，包含在地團體「台北市立國樂團」、「台北市立交響樂團」、「日僑學校太鼓團」、「震樂堂」以及曾入圍金曲獎最佳新人獎「梁文音」、音樂才子「蕭閎仁」、第31屆金曲獎最佳台語女歌手得主「朱海君」、能演能唱的全方位藝人「羅美玲」、YouTube點擊近4000萬次的創作歌手「陳忻玥」，更不可錯過綜合多元藝術，以音樂及肢體戲劇演出的「身聲演繹」，燈節期間各式多元的演出節目，滿足各族群民眾的喜好。

▲2022台北燈節卡司公開－滅火器。 圖：台北市政府觀光傳播局觀光發展科／提供

台北燈節線上也精彩 優惠好康將陸續公布

因為疫情的關係，針對現場活動都有相關防疫規劃及宣導。此外，線上也非常精彩，2022台北燈節特別推出線上賞燈方案，提供線上朋友不同選擇，如單純的燈飾欣賞、或者跟著不同專業領域的名人一起賞燈、還可選擇與喜歡的大咖網紅走遍燈區及逛街吃喝玩樂，非常值得推薦。

台北市副市長蔡炳坤表示，2022台北燈節也與士林、天母等在地夜市、商圈、百貨公司合作，規劃多項期間響應優惠好康，另外額滿200元送燈節限量吸水杯墊，將於近期陸續公布，民眾除了賞燈看表演，更可吃飽飽、逛飽飽，滿足身心靈。

百貨業者、在地及日本企業，士林電機、台灣三菱電機股份有限公司、新武股份有限公司也在捷運芝山站到天母運動公園設置響應燈區，讓台北燈節點亮整個士林天母地區。此外，2022台北燈節特別與知名品牌合作推出聯名限定商品，包含與臺北郵局合作推出燈節期間限定的郵戳及癸戳，郭元益「迷你鳳梨奶皇酥」，G.O.A.T.運動品牌TAIPEI 40 T恤及外套，樣樣吸睛，值得推薦送禮或自留紀念。

▲2022台北燈節商圈夜市優惠響應送杯墊。 圖：台北市政府觀光傳播局觀光發展科／提供

相關資訊： 2022台北燈節活動官方網站

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