運勢命理網站「旺好運」分享，農曆十二月廿四日是「送灶神」的日子，在迎新春錢的年底有「祭灶節」，也稱為小年，習俗上要將主掌廚房和飲食的「灶神」送回天上，讓祂彙報玉皇大帝過去一整年的功過。

相傳灶神是五祀神之一，保佑百姓「五穀豐登，財源廣進」的菩薩，祂負責監察每戶人家的人間罪惡、壽夭禍福，考察一整年的所作所為，並在年底打考績，因此送神日大家都會準備灶神喜愛的祭品，甜甜祂的嘴，希望能多說好話，保佑新的一年帶來好運，等過完新年再迎接回來。

在這一天，要將灶神位打掃乾淨，準備一些甜的供品，參考以下方式：

地點：家中供桌或廚房瓦斯爐前

金紙：天公金、壽金、刈金、福金、甲馬

供品：半生熟三牲、甜湯圓、酒水、鮮花、素果、甜粿、發糕、麥芽糖或其它甜食

完成送神祭拜後，便可清理神桌，也就是俗稱的「清屯」。若家裡有貼灶神畫像，要將舊神像撕下祭拜，與金紙一起焚化，等過年用新的一幅灶神畫像或神位。

命理師小孟老師在FB粉絲團分享送神日的祭拜方法，以及清屯順序，最後分享送神日的禁忌。

祭拜方法：神桌上擺放供品，點蠟燭，燒3柱香請神明來用餐，到廚房拜請灶神來用餐，並祈求灶神回天上幫家裡多說好話。若較講究的人，可準備牲禮祭拜，接著燒紙錢、放鞭炮，鞭炮也可用音效取代，在廚房播放即可。

清屯順序：先到佛桌稟告神明、祖先要開始清屯，接著依序清理神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐、佛桌、擲筊。注意清理香爐時不可直接把裡面的香灰倒出來，否則會招來霉運。換新的香灰時，用新湯匙舀起香灰，在香爐上方放置濾網，篩掉香灰中的硬塊，最後把香灰抹平，象徵平安圓滿。

送神日禁忌：送神日有6大禁忌，包含不可以吵架，不可以太晚祭拜，不可以隨意改變神像、香爐、祖先牌位位置，不可直接用水沖洗神像和牌位，送神儀式結束再開火，最後是清屯時不能有負面情緒，這樣一來才能帶來好運，如意順遂一整年。