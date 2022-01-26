台灣今年外銷訂單創新高，許多企業大發利市，並發放高額年終獎金。領到獎金該怎麼花？第一金投信建議，善用「5、3、2」原則，將年終拆成3份，其中，2成儲蓄或投資，有計畫地妥善運用這筆得來不易的財富，幫助自己創造額外紅利的機會。

所謂「5、3、2」原則指的是，把獎金開支分為3大類別，第1類是必要性的花費，例如：家俱或家電汰換、房屋整修等，通常金額較大，規劃占5成。第2類是想要的花費，如：旅遊、吃喝玩樂等。過年要對自己好一點，可占3成。

第3類則是儲蓄或投資，畢竟年終獎金並非年年有，或年年都這麼好，是一筆意外之財，如果能好好運用，當作「錢母」，有機會幫自己創造更多的額外紅利，所以規劃占2成。

第一金投信協理王源錦表示，談到年終獎金或紅包理財，很多人反應都是「又來了」，但事實就是如此，妥善運用獎金的人，對未來較有目標，也有執行的計畫或步驟，達成目標的機率與成就感相對會比較高。

尤其農曆年前，全球股市大幅回檔。過去2年，手握超過1400億美元現金的股神巴菲特，也正磨刀霍霍，準備進場抄底。因為對投資老手來說，「當市場喋血的時候，就是最佳的進場點」。

王源錦表示，本波股市修正，主要是受到美國聯準會即將在今年升息影響，預期最快3月啟動。由於過去幾年的政策寬鬆，為金融市場資金盛宴的大多頭行情。隨著未來政策緊縮，投資人擔心資金退潮，股、債市場將首當其衝。

不過，若統計近40年，聯準會升息前後股市表現，標普500指數在升息前6個月，漲跌互見，平均小漲4.8％；而升息期間都呈現上漲表現，平均上漲8.9％；升息後6個月與後1年，平均漲幅各11.2％與16％。若延續到下一次升息，平均漲幅甚至達70.7％。

王源錦認為，升息反映景氣復甦的事實，對股市是一件好事，然而聯準會尚未宣布政策啟動時間與程度，在訊息不明朗以前，自然會引發市場恐慌。待未來政策抵定後，金融市場可望逐漸回歸理性看待。因此，現在正是留意進場布局的時刻。

就年終獎金理財部分，考量整體利率水準仍舊偏低，操作上建議還是應該「股優於債」。對於積極型投資人，可以開始尋找跌深科技股，掌握兩大指標：一是產業指數跌破年線、二是依然坐穩未來主流趨勢，如：AI人工智慧、電動車等基金。

穩健型與保守型投資人，可偏向價值型選股，挑選：具備高股息、低波動特性，並受惠景氣復甦題材的標的，如：水電瓦斯、REITs等基金。