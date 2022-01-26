今年54歲的實力派唱將張宇，唱片張張大賣，他也因為獨特的嗓音與豐富的情感，被封為「苦情王子」，當年的張宇不僅唱片發不停，還一直收到節目邀約，甚至受邀到大陸參加《我是歌手》第二季，但他卻在當紅之際突然全面停工，直到近日終於現身，接受專訪時，吐露了3年半前突然退出歌壇的真正原因與心聲。

消失了3年多的張宇終於回來了！他近日現身螢光幕前，作客《大雲時堂》節目，接受資深媒體人李四端專訪，問起了幾年前他在人氣正盛時突然宣布全面停工，張宇表示自己成為歌手30年，內心深處漸漸生出心魔，他沒有安全感又時時刻刻怕被淘汰，深受這個思維所綑綁，他不斷的工作，漸漸遺忘了生活調劑，拼命的唱歌搞到自己身心俱疲，喉嚨也在這時候出了狀況。

張宇表示，當時他拚命工作，專注到忘記家庭，老婆十一郎曾因此吐露自己猶如「偽單親」，而張宇身心失衡陷入低潮後宣布停工，同為音樂人的老婆看他回歸家庭，其實很開心，而張宇也因為停工的關係，重新發現另一半可愛的那一面，這是之前他從未察覺的，跟太太的關係也升溫不少。

張宇消失3年半作客《大雲時堂》節目。（圖／MOMOTV 75台提供）

張宇停下工作，才有機會體驗當歌手以外的事物，例如他開始上街買菜，甚至重新學習歌唱技巧，花了3年半的時間調整自己，如今已準備好重返歌壇，談到停工時的心境，張宇吐真情：「無所事事的生活，真是我生命中最大的饋贈」，因為休息他才能嘗試很多全新的人事物，張宇說，跟隨自己的心意很重要，「知道自己在做什麼，但不要自我設限」，至於唱歌，他仍希望自己的歌曲是能引發大眾共鳴的，讓聽眾有被「同理」得感覺，如能得到這樣的反饋，這將成為助他往前走的力量。