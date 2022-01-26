拯救鑰匙大作戰！一名女網友不小心將機車鑰匙鎖在車廂裡面，面臨無法騎車、搭車回家也開不了家門的窘境，因此最後決定靠「暴力」解決，只見她用力撐開坐墊，請一旁的朋友幫忙伸手拿鑰匙，結果最後疑似用力過猛，竟將整個機車椅墊掰斷，讓不少網友笑歪直呼，怪力少女真的存在！這個手勁太強了。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社》上發文表示，不小心把鑰匙鎖進車廂裡面，導致她沒有辦法騎車回家，且回家以後也沒有鑰匙可以開門，因此她決定要自己解決這個困境，便用力扳開機車的坐墊，請朋友伸手撈看看鑰匙，結果鑰匙拿到了，但坐墊也不小心被拔起來了，現在好了！以後開車廂都不用鑰匙了。

鑰匙意外被鎖在車廂裡，怪力女掰斷機車椅墊神救援。（圖／翻攝自爆料公社）

從原PO分享的照片中可見，拯救鑰匙大作戰的過程中，雖然機車坐墊不幸被整塊拔起來，但樂觀的她，最後也開心舉起坐墊合照，有趣的畫面逗樂大批網友們，不少人驚呼「這怪力也值得發文了，我幫人拿過幾十次了，沒有扳斷過椅墊的」、「這個手勁好恐怖，絕對不能得罪妳」、「以前我不相信有怪力少女存在、如今我信了」、「神力女超人是妳」、「說實話，妳是不是在等兵單」、「這太牛了！」

許多人都曾意外鎖住車鑰匙，因此也熱心分享解決之道，除了親朋好友或自己的包包內袋放置備用鑰匙外，也可以將車燈機殼打開，裡面有一條繩子拉一下，機車置物箱就可以打開了，但每款車的設計不同，可能會需要研究一下，但最實在的方法就是請人用力撐開置物箱，然後把手伸進去拿出鑰匙。