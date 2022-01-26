中華大學兼任講座教授杜紫宸近日在臉書譴責亞都麗緻酒店，他指出，以電話預訂天香樓包廂，也付了5000元的訂金，卻在付了訂金後收到飯店通知，包廂預定為12位，如不足12位以12位收費、超過則以實際人數計算；用餐時間限制90分鐘，讓他覺得非常不合理；對此，北市主任消保官楊麗萍指出，餐廳的訂席相關規定，應於訂位時明確告知。

杜紫宸在臉書提到，為了過年後請好友春酒歡聚，以電話預訂了元宵節後某一日的天香樓包廂；訂席中心傳來確認通知，並要求先繳5000元訂金，這件事在五星級飯店裡其實是很稀少的，不過我覺得可以理解，於是線上刷卡繳付。可是等到我付了訂金後收到的通知，我可徹底儍眼了。

他說，4條通知包含包廂預定12位，如果超過人數以實到人數計算，不足12位以12位收費；換言之，如果到13個人交13個人的餐費，到10人卻要交12人費用。合理？請問台灣那家五星飯店也有這條規定？

另外，用餐時間限90分鐘；到餐廳用餐的客人全部要填寫「健康聲明書」打了幾劑、最後一劑什麼時候施打全部要填寫；要等全部賓客「到齊」，填寫完畢「健康聲明書」才能集體入座！

杜紫宸抱怨指出，訂的是包廂，萬一有成員因事晚到，難道其他人全要站在門口等？天香樓的餐品沒有話說，一向受老饕喜愛，最近更連續4年榮獲米其林一星殊榮，可是亞都飯店的管理階層是不是腦袋燒壞了？這還是當年的亞都飯店嗎？

他表示，最扯的是如果客人中有人只有打1劑或沒打疫苗，餐廳可以禁止人家用餐嗎？行政院可沒下過這個命令，還有實聯制就是提供未來如果有需要做疫調，疫管局的電腦中一清二楚，亞都這麼做，不是脫褲子放屁嗎？

對此，楊麗萍指出，餐廳的訂席相關規定，應於訂位時明確告知，揭示於訂位文件或官網，於消費者確認同意後再訂位；如預付訂金之後，才告知用餐相關限制，消費資訊未明確揭示，消費者在資訊不充分的情況下訂位因而致事後欲取消訂席，業者應退還訂金；記者致電亞都麗緻酒店因主管不在無法回應。